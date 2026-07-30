Mersin Büyükşehir Belediyesi\'nden Soli Pompeiopolis Beach yürüyüş yolunda çalışma

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından kentin birçok noktasında eş zamanlı olarak sürdürülen bakım, onarım ve yenileme çalışmaları kapsamında Mezitli ilçesindeki Soli Pompeiopolis Beach'in bisiklet, koşu ve yürüyüş yolunda da çalışma yapıldı.

Soli Pompeiopolis Beach'in zaman içerisinde yoğun kullanım ve çevresel etkenler nedeniyle ekonomik ömrünü tamamlayan tartan zeminli yaya yolu, Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından modern standartlara uygun malzemeler kullanılarak tamamen yenilendi.

Sahil şeridinin en çok tercih edilen sosyal yaşam alanlarından Soli Pompeiopolis Beach yürüyüş güzergahı, yenilenen yüzüyle vatandaşların hizmetine sunuldu. Yapılan çalışma sayesinde hem estetik görünüm iyileştirilirken hem de spor ve yürüyüş yapan vatandaşlar için daha güvenli bir kullanım alanı oluşturuldu.

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı yalnızca Mezitli'de değil, kentin dört bir yanında yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarına planlı bir şekilde devam ediyor. Bu kapsamda vatandaşların kentteki yaşam kalitesini artırmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, ulaşım altyapısını güçlendiren ve sosyal yaşam alanlarını daha modern hale getiren yatırımlarıyla Mersin'in her noktasına hizmet ulaştırmayı sürdürüyor.