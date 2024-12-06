Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden Sosyal Politikalar Ofisi Ziyaretleri - Son Dakika
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Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden Sosyal Politikalar Ofisi Ziyaretleri

Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Sosyal Politikalar Ofisi, dezavantajlı grupların yaşam kalitesini artırmayı hedefleyerek projeler geliştirmeye devam ediyor. Ziyaretler kapsamında farklı belediyelerle iş birliği ve sosyal hizmet alanında yürütülen projeler hakkında bilgi alışverişi yapıldı.

06.12.2024 10:49  Güncelleme: 11:17
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(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Sosyal Politikalar Ofisi ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, projelerin koordinasyonunu tek bir çatı altında toplayarak yakın zamanda hayata geçirdiği ve dezavantajlı grupların yaşam kalitesini artırmayı hedeflediği Sosyal Politikalar Ofisi ile hem sosyal projelerin duyurulmasını hem de yeni projeler üretilmesini sağlıyor.

Merkezi; Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği öncülüğünde Tarsus, Çağ, Toros ve Mersin Üniversitesi bünyesinde sosyal hizmet alanında çalışan akademisyenler ve Mersin Üniversitesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Mersin Göç Araştırma Merkezi'nden gelen temsilciler ziyaret etti.

İlk olarak ofis ziyareti yapan temsilciler, Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirmiş olduğu proje ve hizmetler hakkında bilgi edindi. Ortak projelerde yer alma hedefi ile yola çıkan temsilciler, ilerleyen günlerde birlikte eğitim ve seminer düzenleme konusunda iş birliği yaptı. Ziyarette; göç, yoksulluk, genç, kadın ve çocukların odak noktasında olduğu ortak çalışmalarda birlikte yol alınabileceği dile getirilirken, veri analizinin sağlanması noktasında destek olunabileceği vurgusu da yapıldı.

Kadirli Belediyesi'nden ziyaret

Ofisin diğer ziyaretçileri ise Kadirli Belediyesi'nden gelen heyet oldu. Ziyaretleri sırasında Sosyal Politikalar Ofisi'nin kurulma ve güncel çalışmaları hakkında bilgi sahibi olan temsilciler, Mersin Büyükşehir'in sosyal belediyecilik alanında hayata geçirmiş olduğu pek çok hizmeti yerinde görme fırsatı yakaladı.

Büyükşehir'in sosyal belediyecilik uygulamaları konusunda, destek isteyen tüm belediyelere kapılarının açık ve iş birliklerine hazır olduğunu vurgulayan Sosyal Politikalar Ofis Sorumlusu ve Psikolog Yalçın Tütüncüoğlu, "Kadirli Belediyesi'nden misafirlerimizi ağırladık. Düzenlediğimiz sosyal politikalar turunda, kompost üretim merkezinden başlayarak ilgili birimlerimizi yerinde gösterdik ve örnek projelerimizden olan Halkkent Sosyal Yaşam Merkezi'mizi ziyaret ettik. Bizimle iletişime geçen bütün belediyelerle iş birliğimiz devam edecek. Buradaki en büyük fark, gerçekten uyum ve bütün halinde bir Mersin modeli oluşturmamızdan kaynaklanıyor. Herkes, 'Bu hizmeti biz de yapıyoruz' dese de bizdeki uygulamanın mutlaka ayırt edici bir özelliği oluyor. En büyük farkımızın bu olduğunu söyleyebilirim" dedi.

Kadirli Belediyesi Meclis Üyesi Eda Ağzıdeli, Kadirli Belediyesi'nde hayata geçirecekleri projelerde Mersin Büyükşehir'in sosyal belediyecilik alanında yapmış olduğu uygulamalardan feyz almak adına böyle bir ziyaret gerçekleştirdiklerini aktardı. Ağzıdeli, "Buradaki projeleri gördüğümüzde daha çok heyecanlandık ve birçok projeyi yerinde gördük. Bence sosyal belediyecilikte en güzel örnek; Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin ve Türkiye'nin bir numarası burası diyebilirim. Kadirli'de genel olarak insanlar, 'Kadınlar daha çok evde otursun, yemeğini yapsın ve çocuğuna baksın' görüşünde iken, Mersin Büyükşehir Belediyesi kadınlara istihdam sağlamış durumda. Biz de bunu sağlayacağız" diye konuştu.

Kadirli Belediyesi'nde Proje Koordinatörü olarak görev yapan Dicle Haytaoğlu ise sosyal belediyecilik anlayışının Mersin'de zirveye çıktığını söyleyerek, "Hayata geçirilen ve hazırlık aşamasında olan projelerin hepsi çok güzel. Çünkü Mersin Büyükşehir; anne karnındaki bebekten emekli olan insanlara varıncaya kadar, kısacası doğumdan ölüme kadar o skalanın tamamındaki herkese onlarca proje ile hizmet sunmuş. Belediyecilik; sadece yol yapmak, çöp toplamak değildir. İnsanların gelişmesi, yükselmesi ve birçok yönden sosyal ihtiyaçlarını gidermesi anlamına da gelir. CHP belediyeleri, sosyal belediyeciliğin ne olduğunu unutmuş olan halka bunu yeniden hatırlattı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden Sosyal Politikalar Ofisi Ziyaretleri - Son Dakika

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