Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden Ücretsiz Hasta Nakil Ambulans Hizmeti

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(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı'nın Anamur'dan Çamlıyayla'ya kadar ücretsiz olarak sunduğu "Hasta Nakil Ambulans" hizmetinden 2019 yılından bu yana 70 bin hasta faydalandı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, vatandaşlara sunduğu ücretsiz "Hasta Nakil Ambulans" hizmeti ile yatağa bağımlı hastaların hastane nakillerini sağlıyor. Halk Sağlığı ve Denetim Şube Müdürlüğü koordinesinde hizmet veren Ambulans Servisi bünyesinde, 11'i merkezde ve beşi ilçelerde olmak üzere toplam 16 ambulans bulunuyor. Planlama dahilinde gün içinde yapılan randevularla vatandaşlara ambulans nakil hizmeti veriliyor.

Sağlık personeli refakatinde gerçekleştirilen nakil hizmetinden yatağa bağımlı veya oksijen desteği alması gereken vatandaşlar yararlanabiliyor. Merkez ilçeler dışında yaşayan vatandaşlar, ambulans nakil hizmeti için bir gün önceden randevu alabiliyor. Ekipler, hastaların tedavi süreçleri bittikten sonra yine evlerine güvenli bir şekilde naklini sağlıyor. Özellikle yayla sezonunda Büyükşehir'in sağlık ekipleri, yatağa bağımlı hastaların şehir içindeki evden eve ulaşımını da güvenli ve konforlu bir şekilde gerçekleştiriyor. İl dışı hasta nakilleri ise belirli bir ücret dahilinde bir hafta öncesinden planlanıyor. Hizmetten faydalanmak isteyen vatandaşlar; Alo 185 Teksin uygulaması ve Ambulans Birimi'nin 0 324 234 84 00 numaralı telefonunu arayarak bilgi ve randevu alabiliyor.

Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Halk Sağlığı ve Denetim Şube Müdürlüğü Ambulans Servisi Mesul Müdürü Hatice Özdemir, 2019 yılından bu yana 70 bin nakil hizmeti verdiklerini belirterek, "Oksijen desteği alması gereken veya tamamen yatağa bağımlı hastalarımıza hizmet veriyoruz. 185 Çağrı Merkezi'nden veya 0 324 234 84 00 numaralı telefondan talep oluşturuluyor. Merkez ilçelerimiz için günlük kayıt alıyoruz" dedi.

Merkez ilçeler dışındaki hastaların kayıtlarını ise bir gün önceden aldıklarını kaydeden Özdemir, "Hastalarımız kayıt oluşturduktan sonra, planlamaya göre alınacakları saat bilgisi veriliyor. İşlemleri bittikten sonra arıyorlar, geri dönüş için de yardımcı oluyoruz. Kamu hastaneleri veya özel hastaneler fark etmiyor. Aynı zamanda taburcu olacak hastaların da eve dönüşlerini sağlıyoruz" diye konuştu.

Yaz sezonunda yayla taraflarına giden hastaların evden eve nakillerini sağladıklarını da sözlerine ekleyen Özdemir, "İl dışı nakillerimizin planlaması ise, hastamızın uygunluk durumuna göre bir hafta öncesinden yapılıyor. İl dışı nakillerin ücretlendirmesi, her yıl Meclis kararı ile belirlenmektedir. İhtiyaç sahibi bütün hastalarımıza, mümkün olduğunca yardımcı olmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar, hasta nakil ambulansı hizmetinden memnun

Ambulans hizmetinden yararlanan vatandaşlardan bazıları, düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi:

-Celal Karakuş: "Bu hizmet olmasa hastalar nasıl gidecek, nasıl gelecek? Ben aylardır bu hizmeti alıyorum. Sağ olsunlar bütün ekip çok iyi. Gelip beni yatağımdan alıp sedyeye koyuyorlar, hastaneye getiriyorlar, sonra geri gelip alıyorlar. Bundan daha mükemmel bir şey olamaz."

-Songül Ak: "Hastamızla güzel ilgileniyorlar. İnip çıkışımıza bile yardımcı oluyorlar. İmkanı olan var, olmayan var. Bu konuda ve her konuda Büyükşehir Belediyemizden memnunuz, teşekkür ederiz."

- Mustafa Uçar: "Annem, 24 yıldır yatağa bağımlı. Son 6 ayda entübe edildi, hastaneye yattı. Yoğun bakımda 10 gün yatınca yatak yaraları çıktı. Yaraları çıkınca da her dört günde bir hastaneye götürüyoruz. Büyükşehir Belediyesi'ne haber veriyoruz. Haftada iki gün gelip alıyorlar, götürüyorlar, tekrar geri getiriyorlar. Belediyemizin tüm hizmetlerinden ve Vahap Başkanımızdan çok memnunuz."