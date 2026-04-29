Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden Uluslararası Standartlarda Hizmet

29.04.2026 09:35  Güncelleme: 10:51
(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi, tescilli yönetim sistemleriyle hizmetlerini sürdürüyor. Büyükşehir, Kalite Yönetimi ve Kent Araştırmaları Şube Müdürlüğü koordinasyonunda sürdürülebilir kurumsal yapısını güçlendiriyor.

Kaliteli ve güvenilir hizmet anlayışını uluslararası standartlara uygun hale getirerek kurumsal gücünü artırma hedefiyle çalışmalarını sürdüren Mersin Büyükşehir Belediyesi; uyguladığı sistemler sayesinde kurumsal hafızayı güçlendirirken, süreçleri de sürdürülebilir bir yapıya dönüştürüyor. Uygulanan yönetim sistemleriyle riskler tespit edilerek gerekli önlemler alınırken, kaynakların daha verimli kullanılması ve hizmet kalitesinin ölçülebilir hale getirilmesi sağlanıyor.

Kalite, iş sağlığı ve güvenliği, çevre bilinci, enerji verimliliği ve vatandaş memnuniyetini bütüncül bir şekilde ele alan Mersin Belediyesi, 6 entegre yönetim sistemini de bünyesinde barındırıyor. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi, ISO 39001 Yol Trafik Güvenliği Yönetim Sistemi ve ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi'ne sahip olan Belediye, kaliteyi merkeze alan yönetim anlayışını sürdürüyor.

Sistem kültürü, tüm birimlerde daha güçlü hale getiriliyor

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından gerçekleştirilen kapsamlı denetimler sonucunda tescillenen sistemlerini etkin biçimde sürdüren Belediye, düzenli iç tetkiklerini de devam ettiriyor. Süreçler tarafsız bir bakış açısıyla değerlendirilirken, tespit edilen bulgular doğrultusunda düzeltici faaliyetler kararlılıkla uygulanıyor. Büyükşehir'in bu kazanımları ile yurttaşlardan gelen talep, öneri ve şikayetlerin etkin biçimde yönetilmesi, enerji tüketiminin azaltılması, çalışan sağlığı ve güvenliğinin korunması, çevresel etkilerin minimize edilmesi ve trafik güvenliğinin artırılması gibi konularda, uluslararası standartlarda süreçler takip ediliyor.

Şahin: "Sürdürülebilir bir yönetim anlayışını kurumsallaştırdık"

Mersin Belediyesi'nin kurumsal yapısını sistematik bir şekilde güçlendirdiğini belirten Kalite Yönetimi ve Kent Araştırmaları Şube Müdürü Jülide Şahin; kalite anlayışının standartları ölçmek, izlemek ve sürekli iyileştirmek üzerine kurulduğunu vurguladı. Kurumsal hafızayı güçlendirdiklerini ve 6 entegre sistem ile çalıştıklarını ifade eden Şahin, "Güvenliği merkeze alan, veriye dayalı ve sürdürülebilir bir yönetim anlayışını kurumsallaştırdık. Bu yapının sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla düzenli iç tetkikler gerçekleştiriyor, süreçlerimizi tarafsız bir bakış açısıyla değerlendiriyor, bulguları analiz ediyor ve düzeltici faaliyetleri kararlılıkla uyguluyoruz" dedi.

"Amacımız, kurumsal kapasitemizi daha da yükseltmektir"

İç tetkiklerin de kesintisiz sürdüğünün altını çizen Şahin, "Gerçekleştirdiğimiz toplantılar, sistemin canlı kalmasını ve stratejik kararların veriye dayalı alınmasını sağlamaktadır. Yakın zamanda 'Müşteri Memnuniyet Yönetim Sistemi' belgemizi de alarak, vatandaş geri bildirimlerini daha sistematik ve ölçülebilir bir yapıya kavuşturduk. Bu belge, hizmet kalitemizi ölçen ve geliştiren bir anlayışı, kurumsal güvence altına aldığımızın göstergesidir" diye konuştu.

Aynı zamanda yeni hedeflerin belirlendiğini ve çalışmaların sürdüğünü sözlerine ekleyen Şahin, "Amacımız belge sayısını artırmak değil, kurumsal kapasitemizi daha da yükseltmektir. Bu başarıda, Başkanımız Vahap Seçer'in vizyoner liderliği ve desteği belirleyici rol oynamaktadır. 6 yönetim sistemini entegre şekilde yöneten, yol trafik güvenliği alanında Türkiye'de öncü konumda bulunan ve diğer kurumlara da örnek gösterilen bir belediye olarak, öncülüğümüzü yeni hedeflerle daha da güçlendirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

