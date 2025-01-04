Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden Üniversite Öğrencilerine Barınma Desteği - Son Dakika
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Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden Üniversite Öğrencilerine Barınma Desteği

Mersin Büyükşehir Belediyesi, artan kiralar ve özel yurt fiyatları karşısında üniversite öğrencilerine Gülnar ve merkezdeki yurtları ile konukevi sunarak barınma sorununa çözüm olmaya devam ediyor.

04.01.2025 09:17  Güncelleme: 09:43
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(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencilerini, Gülnar'da ve merkezde yer alan Erkek Öğrenci Yurdu, Kız Öğrenci Yurdu ve Konukevi'nde ağırlamaya devam ediyor.

Ev kiralarının arttığı, özel yurtların da zamlandığı bu dönemde, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde Gülnar ve merkezde yer alan Erkek Öğrenci Yurdu, Kız Öğrenci Yurdu ve Konukevi, öğrencilerin en büyük sorunlarının başında gelen barınma sorununa çare olmaya devam ediyor.

Gülnar'da bulunan Mersin Üniversitesi Mustafa Baysan Meslek Yüksekokulu yerleşkesine yapılan Büyükşehir Belediyesi yurt ve konukevi; 85'i kız, 52'si erkek olmak üzere toplam 137 öğrenci kapasiteye sahip. Akdeniz'e bağlı İhsaniye Mahallesi'nde yer alan Erkek Öğrenci Yurdu ise 120 kişilik kapasiteye sahip. 3'er ve 4'er kişilik odaları bulunan yurtta; özel gereksinimli bireylerin kullanımına uygun birer kişilik beş adet engelsiz oda da yer alıyor. Yurtlarda yemekhane, kütüphane, çamaşırhane, televizyon odası, mutfak gibi hizmetlerin yanı sıra 24 saat sıcak su ve yüksek hızlı internet imkanı da öğrencilere sağlanıyor.

"Amacımız, ailelerinden uzak kalan öğrencilerimize aile evi konforu yaratmak"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Akdeniz Erkek Öğrenci Yurt Müdürü Azad Saygı, verilen hizmetler dolayısıyla öğrencilerden olumlu geri dönüşler aldıklarının altını çizerek, "Büyükşehir Belediyemizin Erkek Öğrenci Yurdu'nda sabah kahvaltısı, akşam yemeği, sıcak su, internet, kişisel çalışma alanları, toplu çalışma alanları, mescit, çamaşır yıkama, kurutma ve ütü gibi hizmetlerimiz mevcut. Mersin merkezdeki erkek yurdumuz 120 kişi kapasiteli. Bizim buradaki amacımız, eğitim için ailelerinden uzak kalan öğrencilerimize bir aile evi konforu yaratmak" diye konuştu.

Mersin'e Şırnak'tan gelen Veteriner Teknikerliği öğrencisi Yusuf Ay, şunları söyledi:

"Mersin güzel bir şehir ve öğrenciler için olanakları fazla"

"Mersin'de öğrenci olmak güzel. Mersin güzel bir şehir ve öğrenciler için olanakları fazla. Diğer illerde okuyan arkadaşlarımızla karşılaştırdığımızda, olanaklar gayet iyi. Sabah ve akşam olmak üzere iki öğün yemek var. Odaları güzel ve konforlu. Şu an çoğu özel yurtlarda odalar 4 veya 6 kişilikken; biz 3 kişi kalıyoruz. Sıcak suyumuz ve internetimiz mevcut. Yurttan memnunum. Daha önce kaldığım yurtlara oranla iyi bir yurt. Eğer şu an burada olmasaydım, nerede olurdum diye düşünüyorum. Çünkü ekonomik şartlar öğrencileri bayağı zorladığı için, kalacak bir yer bulamıyorduk."

İstanbul'dan geldiğini belirten öğrencilerden Faik Kadir Tüysüz, "Mersin'de yaşamak güzel, iklimini çok sevdim. 2019'dan bu yana Büyükşehir'in gençler için çok fazla hizmeti var. Öğrencilere desteklerinden dolayı çok memnunuz. Ben yurda yeni geldim. Odaların büyüklüğü, hijyeni ve kişi sayısı, diğer yurtlara göre çok daha iyi. Öğrenciler İstanbul, Ankara ve Eskişehir düşünüyor, fakat Mersin son zamanlarda öğrenciler tarafından rağbet görüyor. Öğrenci sayısında ciddi bir artış var. Öğrencilerin bu kentte mutlu olacağını düşünüyorum. Yapılan bütün hizmetler için, gençleri gördükleri ve düşündükleri için de Büyükşehir'e teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Üniversite okumak için Ankara'dan Mersin'e gelen Hüseyin Ünal da şöyle konuştu:

"Mersin'de öğrenci olmak güzel. Sosyal ve kültürel etkinlikleri çok fazla. Mersin'in tam bir öğrenci şehri olduğunu söyleyebilirim. Mersin Büyükşehir'in öğrencilere çok fazla destek verdiğini düşünüyorum. Gerek kafeleri olsun, gerekse sosyal ve kültürel alanda çok fazla etkinliği var. Bu anlamda Mersin'i iyi buldum ve sevdim. Sabah kahvaltısı ve akşam yemeği diğer yurtlara göre çok iyi. Çamaşırhanemiz, kütüphanemiz ve mescidimiz var. Burada çok güvenli ve huzurlu hissediyorum. Gelmek isteyen öğrencilere burayı kesinlikle tavsiye ederim. Özel bir yurda göre hem ücret, hem de hijyen ve temizlik olarak çok güvenli bir yurt."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden Üniversite Öğrencilerine Barınma Desteği - Son Dakika

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