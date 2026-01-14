Mersin Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası'ndan Yeni Yılın İlk Konseri

(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası, yeni yılın ilk konserini Kongre ve Sergi Sarayı'nda sanatseverler ile buluşturdu. Konserde Türk pop müziğinin sevilen eserlerinin yanı sıra 1970'li yılların yabancı pop şarkılarından oluşan eserler de seslendirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, yeni yılın ilk konserini sanatseverlerle buluşturdu. Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası, Kongre ve Sergi Sarayı'nda verdiği konserde, Türkçe ve yabancı pop şarkılarından oluşan repertuarını dinleyicilere sundu. Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen yeni yılın ilk konserinde Kent Orkestrası, Şef Anıl Aydın yönetiminde sahne aldı. Orkestra, Türk pop müziğinin sevilen eserleri ile 1970'li yılların unutulmaz yabancı pop şarkılarını aynı repertuvarda buluşturdu. Konserde 'Tut Beni', 'Haydi Gel Benimle Ol', 'Haykıracak Nefesim' gibi eserlerin yanı sıra 'Mambo Italiano', 'New York New York' ve 'Love' gibi klasikleşmiş yabancı şarkılar da seslendirildi.

"2026 yılının da sanatla dolu olmasını diliyorum"

Müzikseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konser boyunca salonu dolduran dinleyiciler, Kent Orkestrası'nın performansına alkışlarla eşlik etti. Konser sonunda Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Koordinatörü, Opera Sanatçısı Bengi İspir Özdülger, Orkestra Şefi Anıl Aydın'a çiçek takdim etti. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin sanat alanındaki çalışmalarına vurgu yaparak, kurum adına duyduğu gururu dinleyicilerle paylaşan Özdülger, "Sosyal belediyecilikte ve teknik anlamda yaptığımız öncü çalışmaları, sanat üretiminde de yaptığımızı gururla ifade etmek isterim" dedi. Büyükşehir Belediyesi'nin güçlü bir sanat yapısına sahip olduğunu belirten Özdülger, "Şehir tiyatromuzla, orkestralarımızla, halk dansları topluluklarımızla ve bandomuzla, adeta bir sanat fabrikası gibi çalışıyoruz. Sanat üretmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Sanatın, özellikle zor zamanlarda toplum için taşıdığı öneme de dikkat çeken Özdülger, "Bu alkışlarınızı Başkanımız adına alıyorum. Başkanımızın sanata, sanatçıya ve sanatseverlere verdiği değer ve özen bizi bugünlere getirdi. 2026 yılının da sanatla dolu olmasını diliyorum" diye konuştu.

"Her konserle birlikte seyircinin ilgisinin artması, bizi de çok mutlu ediyor"

Konserin ardından değerlendirmelerde bulunan Kent Orkestrası Şefi Anıl Aydın, yeni yılın ilk konserini sanatseverlerle buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Hazırlık sürecinin son derece keyifli geçtiğini belirten Aydın, "1960'lardan 70'lere ve 80'lere uzanan, tamamen nostaljik şarkılardan oluşan bir seçki hazırladık. Seyircinin tepkisi ve katılımı çok yüksekti. Her konserle birlikte, seyircinin ilgisinin artması bizi de çok mutlu ediyor. Bu motivasyonla, bir sonraki konser için şimdiden çalışmalara başladık. Dileriz salonlarımız her zaman dolu olur ve Kent Orkestrası alkışlarla yalnız bırakılmaz" ifadelerini kullandı.

Sanatseverler, Büyükşehir Kent Orkestrası'nı ayakta alkışladı

Konseri izleyen sanatseverler, Kent Orkestrası'nın performansını büyük beğeniyle karşıladı. Dinleyicilerden Can Erbulut, konserin kendisi için son derece etkileyici geçtiğini belirterek, "Konser olağanüstüydü. Daha önceki konserlere de gelmiştik. Müzikalite, sanatçılar, vokaller gerçekten çok üst düzeydi. Yıllarca gittiğim konserlerle kıyasladığımda bile olağanüstüydü. Bu tür sanatsal faaliyetler, toplumsal açıdan çok değerli. İnsanların kafasını boşaltması, nefes alması için çok kıymetli işler. Devam etmesini istiyoruz" diye konuştu.

Nezahat Durmaz konserden büyük keyif aldığını dile getirerek, "Bayıldım. Şefimizi operadan tanıyor ve konserlerine de sık sık gidiyorum. Repertuvar şahaneydi" dedi. Büyükşehir Belediyesi'nin sanatsal faaliyetlerini de çok başarılı bulduğunu ifade eden Durmaz, "Tiyatrodan halk oyunlarına, klasik Türk müziğinden orkestraya kadar her alanda, sanata fazlasıyla destek veriliyor. Bu çok kıymetli" ifadelerini kullandı.

Konseri izleyen bir diğer sanatsever Pınar Bozbek ise gecenin kendisi için çok özel geçtiğini belirterek, "Gerçekten muhteşemdi. Kulaklarımızın pası silindi. 2026'ya böyle bir konserle girmek çok güzel oldu. Sanatçılarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Zaten Büyükşehir Belediyesi'nin sanatsal çalışmalarını, Türkiye genelinde üst seviyede buluyorum. Mersin, sanat üretimi açısından gerçekten çok güçlü bir noktada" dedi.