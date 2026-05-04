Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden Yüksek Rakımlı Bölgelerde Kar Mesaisi - Son Dakika
04.05.2026 17:51  Güncelleme: 19:46
Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi ile Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, kar yağışı nedeniyle kapanan yolları açmak için Gülnar, Erdemli, Çamlıyayla ve Toroslar ilçelerine bağlı yüksek rakımlı bölgelerde çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Mayıs ayına girilmesiyle birlikte etkili olan soğuk ve karlı hava kentin yüksek kesimlerinde yaşamı olumsuz etkilerken; Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri harekete geçti. Ekipler, Toroslar ilçesine bağlı Değnek, Arslanköy, Tırtar, Ayvalı, Yavca, Sadiye ve Alanyalı ile Erdemli ilçesine bağlı Sorgun, Hacıalanı, Akpınar ve Kuşluca ile Mut ilçesine bağlı Hacıahmetli, Darboğaz ve Tozlu mahalle yollarında kar temizleme ve yol açma faaliyetlerini sürdürürken, Çamlıyayla ilçesinde de kar küreme faaliyetleri devam ediyor.

Büyükşehir; Toroslar'da 35 personel 15 iş makinesi, Erdemli'de 4 personel 4 iş makinesi, Mut ilçesinde ise 1 araç ve 1 personel ile çalışma yapıyor.

Kaynak: ANKA

19:38
Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu.
19:33
19:14
19:12
18:45
18:23
