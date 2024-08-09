Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Mahalle Mutfakları Projesi İhtiyaç Sahiplerine 3 Milyon Yemek Ulaştırdı

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(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi, 2020 yılında başlattığı "Mahalle Mutfakları" projesi ile bugüne kadar 3 milyona yakın yemeği ihtiyaç sahibi vatandaşa ulaştırdı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda 2020 yılı Temmuz ayında başlatılan ve 4 yıl içinde 48 noktada kurulan Mahalle Mutfakları'nda, 15 lira gibi sembolik bir ücret karşılığında 3 çeşit yemek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Profesyonel aşçılar tarafından Aşhane'de pişirilen hijyenik ve uygun fiyatlı yemeklere olan ilgi gün geçtikçe artıyor.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nda Sosyal Hizmet Uzmanı olarak görev yapan Yasemin Özbek Cilasın, Mersin'in merkez ilçelerinde 28, Tarsus'ta 17, Erdemli'de ise 3 Mahalle Mutfağı olduğu bilgisini vererek, "Hizmet alanımızı genişletmeye devam ediyoruz. Silifke'de kurulacak olan Aşhane'nin hazırlıkları başladı. Aşhanemizde, gıda mühendislerinin kontrolünde ve hijyenik koşullarda pişen yemekleri, tüm vatandaşlarımız en yakın mahalle mutfağından alıp yiyebilir" diye konuştu.