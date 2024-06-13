Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın düzenlediği Sosyal Politikalar Çalıştayı tamamlandı - Son Dakika
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Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın düzenlediği Sosyal Politikalar Çalıştayı tamamlandı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen Sosyal Politikalar Çalıştayı, kırılgan grupta bulunan vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması ve hayat standartlarının iyileştirilmesini amaçlayan projelerin belirlenmesi için gerçekleştirildi. Çalıştayda, sosyal hizmet alanındaki paydaşlar bir araya gelerek fikir alışverişinde bulundu ve yeni hizmet dönemi için öneriler sunuldu.

13.06.2024 09:55
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(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın düzenlediği "Sosyal Politikalar Çalıştayı" tamamlandı. Kırılgan grupta bulunan vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanmasını, hayat standartlarının iyileştirilmesini ve yükseltilmesini amaçlayan projelerin belirleneceği 2025-2029 Stratejik Plan Çalıştayı, sosyal hizmet alanındaki paydaşlarla belirlendi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın düzenlediği Sosyal Politikalar Çalıştayı, Kongre ve Sergi Sarayı Çok Amaçlı Salonu'nda Derin Yoksulluk Ağı kurucularından Hacer Foggo'nun da katılımıyla gerçekleşti.

'Sosyal Uyum ve Dayanışma', 'Sosyal Yardım', 'Meslek Edindirme', 'Öğrenci', 'Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık', 'Emekli', 'Şehit Aileleri ile Gazi Hizmetleri' masalarının oluşturulduğu ve 3 oturumda gerçekleşen çalıştayın ilk oturumunda; Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın hizmetleri ile ilgili video sunumunun ardından, Büyükşehir'in şimdiye kadar hayata geçirdiği projeler değerlendirildi. İkinci oturumda Büyükşehir ve ilgili kurumlar arasında hizmet planlaması yapılırken, son oturumda ise yeni hizmet döneminin sosyal hizmetler çalışmalarına dair öneriler alındı ve masa raporları sunuldu.

Derin Yoksulluk Ağı kurucularından Hacer Foggo, Mersin'deki sosyal hizmetler alanındaki bütün paydaşların bir arada olmasının çok önemli olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Uzun zamandır yoksullukla ilgili mücadele ediyorum. Bu meselenin önlenmesinde, bitirilmesinde en önemli şey kamu kurumlarının, sivil toplum örgütlerinin, yerel yönetimlerin, özel sektörün bir arada olması. Buradaki çalıştayda bir masada sivil toplum örgütlerinden, kamu kurumlarından ve belediyeden arkadaşlarımız var. Bence bu çok önemli, çünkü beyin fırtınası yapıyorlar. Mesela Sosyal Yardımlar Masası'nda yoksulluğun nasıl önlenebileceği konusunu, yani riskleri ve olumlu olumsuz durumları tartışıyorlar.  Kamu ile yerel yönetimler ya da sivil toplum örgütleri, bu meseleyi çözme ile ilgili önerilerde bulunuyorlar. Bu anlamda çok önemli olduğunu düşünüyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın düzenlediği Sosyal Politikalar Çalıştayı tamamlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın düzenlediği Sosyal Politikalar Çalıştayı tamamlandı - Son Dakika
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