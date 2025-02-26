Mersin Büyükşehir Belediyesi, Orman Yangınları İçin Önlemlerini Webinarda paylaştı

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(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediyesi, üyesi olduğu Asya Belediye Başkanları Forumu'nun (AMF) düzenlediği webinara katıldı. Webinarda Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı İbrahim Evrim ve İtfaiye Dairesi Başkanı Kemal Akşahin, Büyükşehir'in orman yangınlarına ilişkin aldıkları önlemleri ve tecrübelerini aktardı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, üyesi olduğu Asya Belediye Başkanları Forumu'nun (AMF) düzenlediği webinara (internet üzerinden yapılan seminer) katıldı. Webinarda, Los Angeles'ta 7 Ocak 2025 tarihinde çıkan ve hızla yayılarak 29 kişinin yaşamını yitirmesine neden olan orman yangını konuşuldu. Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı İbrahim Evrim ve İtfaiye Dairesi Başkanı Kemal Akşahin, Büyükşehir'in orman yangınlarına ilişkin aldığı önlemleri ve tecrübelerini aktardı.

Webinara, birçok ulusal ve uluslararası belediyenin temsilcisi katılırken; yangın yönetimi, afet hazırlığı ve kriz anlarında belediyelerin rolü gibi konular ele alındı. Temsilciler toplantıda bilgi ve deneyimlerini birbirlerine aktararak, dayanışma mesajları da verdi.

Evrim, Büyükşehir'in gençleşen ve modern bir yapıya kavuşan itfaiye teşkilatını anlattı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı İbrahim Evrim, toplantıda Büyükşehir'in yangınlara ilişkin neler yaptığını anlattı. Teşkilatın özellikle son 5 yıl içinde araç, gereç ve ekipman konusunda teknolojik gelişmelere paralel olarak tamamen yenilendiği, genç ve uzman personel istihdamına önem verildiği ve geniş bir coğrafyaya hizmet edildiği için birçok noktada müfreze kurulduğuna vurgu yapan Evrim, Büyükşehir'in yangın önleyici mekanizmalar için de çalışmalarına hız kesmeden devam ettiğini belirtti.

"Kısa sürede müdahale, yangınlarda en büyük önleyici etkendir"

İtfaiye Dairesi Başkanı Kemal Akşahin ise orman yangınlarında itfaiye teşkilatının ve profesyonel müdahalenin önemine vurgu yaptı. Akşahin toplantıda; gönüllü itfaiyecilik eğitimi, hidrant sisteminin yaygınlaştırılması, ekip çalışması ve erken uyarı sisteminin önemini vurguladı.

Kısa sürede müdahalenin, yangınlarda en büyük önleyici etken olduğuna da değinen Akşahin, "Bu önlemlere ek olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti; kurumlarını orman yangınları ve şehir merkezinde çıkan yangınlar ile mücadele kapsamında ayrı ayrı teşkilatlandırmıştır. Orman yangınları ile mücadele Orman Genel Müdürlüğü'nün görevleri arasında yer alırken, şehir merkezinde çıkan yangınlara müdahale şehrin itfaiye teşkilatının görevleri arasında yer almaktadır. Bu görev ayrımı, müdahalenin niteliğini artırmakta ve yetki karmaşasının önüne geçmektedir. Ayrıca yangın türüne göre kurumların, alanında daha etkin hale gelmesini sağlamaktadır" dedi.