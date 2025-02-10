Mersin Büyükşehir Belediyesi Retro Konseri ile Müzikseverleri Buluşturdu

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(MERSİN) - Nostaljik dönemin sevilen parçalarını seslendiren Mersin Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası, Kongre Merkezi'nde düzenlenen 'Popüler Müzikte Retro Konseri' ile müzikseverlere keyifli bir akşam yaşattı.

Pop, akustik, caz, halk müziği gibi birbirinden farklı konseptlerle her zevke hitap eden konserleri müzikseverlerle buluşturan Mersin Büyükşehir Belediyesi, son olarak 'Popüler Müzikte Retro Konseri' düzenledi. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'nın koordinesinde Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte orkestra, geçmişin en hit şarkılarını bugüne taşıdı. Hem şarkıları, hem de performansları ile dinleyenlere keyifli anlar yaşatan orkestraya, konser bitiminde çiçek takdim edildi.

"Şehrimiz güzel bir orkestraya kavuşmuş"

Konseri dinlemeye gelen vatandaşlarda etkinliği çok beğendiklerini belirterek memnuniyetlerini şu sözlerle dile getirdi:

Belgin Dayı: "Benim kızım da orkestrada viyola çalıyor. Konserleri tek kelimeyle muhteşemdi."

Gülhan Varlıklı: "Başkanımız Vahap Seçer'e, bizlere böyle güzellikler sunduğu için teşekkür ederiz. Solistler de çok güçlü ve muhteşem seslerdi. Müzisyenler de çok iyiydi. Gerçekten çok iyi eğitim almışlar."

Cemile Kurter: "Çok güzeldi ve memnun kaldık. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Özellikle orkestraya dahil olan yeni solist arkadaşlar çok başarılıydı. Kendileriyle gurur duyuyoruz. Başkanımız da böyle eşsiz bir konserle bize katkıda bulundu."

Yasemin Ocak: "Mersin için böyle güzel bir çalışmadan çok memnun oldum. Arkadaşlar konsere çok güzel bir şekilde hazırlanmış. Ben de koristim ve iyilik korosunda şarkı söylüyorum. Çok beğendim. Çok titiz hazırlanılmış. Şehrimiz güzel bir orkestraya kavuşmuş. O yüzden de çok mutluyum."