Mersin Sahillerinde Selin İzleri Siliniyor

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi, kentte 30 Ocak'ta etkili aşırı yağışların sebep olduğu olumsuzlukları gidermek için çalışmaya devam ediyor. Bu kapsamda derelerin taşması sonucu oluşan selin getirdiği atıklar titizlikle temizleniyor.

Mezitli ilçesi Tece sahili ile Akdeniz ilçesi Kazanlı sahili arasını kapsayan bölgede selin sürüklediği odun, çakıl ve süprüntü atıkları, Mersin Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin koordineli çalışmasıyla temizleniyor. Öte yandan, Adnan Menderes Bulvarı Kültür Park ve çevresinde de taşkınlar sonrası yüzey akıntısı ile denize ulaşan atıkların temizliği yapılırken, kuvvetli yağışın etkisiyle tahrip olan yerlerde yenileme çalışmaları devam ediyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi ile Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) ekiplerinin iş birliğiyle sürdürülen çalışmalar hafta boyunca devam edecek.

Taşkınla denize ulaşan 150 kamyona yakın kütük, ağaç ve çalı toplandı

Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ise Adnan Menderes Bulvarı Kültür Park ve çevresinde, taşkın sonrası yüzey akıntısı ile denize ulaşan atıkların temizliğini sürdürüyor. Kayalıklardan toplanan atıklar, iş makineleri aracılığıyla taşınırken, tazyikli su ile yürüyüş alanlarının temizliği de sağlanıyor. Temizlik çalışmaları sırasında atıklar arasında mahsur kalan canlılar ise kurtarılarak, doğal yaşam alanlarına sevk ediliyor. Çalışmalar kapsamında sahillerde, taşkın sularının denize taşıdığı kütük, ağaç ve çalılardan oluşan yaklaşık 150 kamyon dolusu atık temizlendi. 8 kilometrelik sahil bandında süren çalışmaların kısa süre içinde tamamlanması hedefleniyor. Kuvvetli yağışlar nedeniyle tahrip olan parklarda ise yenileme çalışmaları devam ediyor.

"Kuvvetli yağışların sebep olduğu olumsuzlukların büyük bölümü giderildi"

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Vedat Doğan, denizde ve sahil bandında yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi vererek, vatandaşların refahı için yağışların ilk gününden itibaren görevde olduklarını belirtti. Kuvvetli yağışların sebep olduğu olumsuzlukların büyük bölümünün giderildiğinin altını çizen Doğan, "Yapmış olduğumuz çalışmalarla tüm olumsuzlukları gidererek; halkımızı daha rahat, müreffeh ve temiz bir ortamla buluşturmayı hedefledik ve amacımıza ulaştık. İlk günden itibaren Kültür Park içerisindeki 8 kilometrelik mesafede toplam 350 bin metrekarelik alanı, yürüyüş ve gezinti yollarını temizleyerek vatandaşlarımızın kullanımına açtık. Şu anda herhangi bir olumsuzluk yok. Vatandaşlarımız piknik alanlarımızı, yürüyüş ve gezinti yollarını gayet rahat bir şekilde kullanabilirler. Aşırı yağışların vermiş olduğu tahribatları da bakım, tamir ve boyama işlemleriyle gidermekteyiz" dedi.

"Ekiplerimiz Tece'den Kazanlı sahiline kadar temizlik çalışmalarına devam ediyor"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'na bağlı Temizlik Hizmetleri Şube Müdürü Gökhan Kutkan da temizlik çalışmalarına ilişkin bilgi vererek, "30 Ocak tarihinde gerçekleşen sel sonrası tüm ekiplerimiz, Mezitli sahil tarafında temizlik çalışmalarına devam ediyor. Selden kaynaklı ağaç ve süprüntü atıklarının sahile taşınması nedeniyle, temizleme ve tesviye çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Ekiplerimiz Tece'den Kazanlı sahiline kadar temizlik çalışmalarına devam ediyor. Çevre Koruma Kontrol Dairesi Başkanlığımız koordinesinde ilgili birimlerimizin de desteğiyle loder, ekskavatör, kepçe ve kamyonlarımızla gerçekleştirdiğimiz temizlik çalışmamız hafta boyunca devam edecek" ifadelerini kullandı.