Mersin Büyükşehir Belediyesi Sıcak Havada Limonata Dağıtımına Başladı

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(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi, sıcak havaların etkili olduğu kent genelinde vatandaşların serinlemesini sağlamak ve sıvı ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla limonata dağıtımına başladı. Limonata ikramının ilk adresi, Mersin Toptancı Meyve ve Sebze Hal Kompleksi oldu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından haftanın 5 günü iş yoğunluğunun fazla ve çalışma şartlarının ağır olduğu 5 farklı noktada limonata dağıtımı yapılacak. Dağıtımın ilk adresi, Mersin Toptancı Meyve ve Sebze Hal Kompleksi oldu.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nda görev yapan Sosyal Hizmet Uzmanı Yusuf Yazgı, sıcak havaların gelmesi ile birlikte, her yıl geleneksel olarak dağıtımını yaptıkları limonata ikramını bu sene de sürdürdüklerini aktardı. Yazgı, "Haftanın 5 günü, iş yoğunluğunun fazla ve çalışma şartlarının ağır olduğu noktalarda limonata dağıtımı yapmaktayız. Bu yıl ilk adresimiz Mersin Toptancı ve Sebze Meyve Hal Kompleksi oldu. Büyükşehir Belediyesi olarak amacımız; sıcak hava koşullarında çalışan vatandaşlarımıza, serinleten bir mola imkanı sunmak" dedi.