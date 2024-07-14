Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus Doğa Parkı\'nda Buzlu Meyve Serinletmesi

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(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Tarsus Doğa Parkı sakinleri, her yıl olduğu bu yıl da buzlu meyve kokteylleri ile serinliyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Tarsus Doğa Parkı sakinleri için buzlu meyveyle serinleme dönemi başladı.

Buzlu meyveler lemur, maymun, babun ve midilli gibi beslenme rutininde meyveye yer verilebilen türlere verilirken; kurt, kaplan, aslan, ayı gibi türler de yağmurlama sistemi ile yukarıdan verilen suyla serinletiliyor. Suyla arası daha iyi olan türler ise gün içerisinde hortumla yıkanıyor.

Tarsus Doğa Parkı'nda Biyolog olarak görev alan Yılmaz Ölmez, "Buzlu kokteyllerde kiraz, üzüm, kuru incir, karpuz, kavun ve kayısı gibi hem şekerli, hem enerji verecek, hem de serinletecek meyveler kullanıyoruz. Buzlu meyvenin haricinde, hepsinin kafeslerinin içerisinde havuzları mevcut. Suyu sürekli serin tutarak, havuzlara girip serinlemelerini sağlıyoruz. Ayrıca yukarıdan yağmurlama sistemi ile de hayvanlarımızı serinletmeye çalışıyoruz" diye konuştu.