Mersin Büyükşehir Belediyesi Ücretsiz Basketbol Kurslarına Yoğun İlgi - Son Dakika
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Mersin Büyükşehir Belediyesi Ücretsiz Basketbol Kurslarına Yoğun İlgi

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin yıl boyu devam eden ücretsiz basketbol kursları yaz döneminde de yoğun ilgi görüyor. 2010-2016 doğumluların kayıt yaptırabildiği ve an itibarıyla 130 öğrencinin aktif olduğu kurs; haftanın üç günü Servet Tazegül Spor Salonu'nda, üç günü ise Seyfi Alanya Spor Salonu'nda devam ediyor.

31.07.2024 09:47  Güncelleme: 10:05
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(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin yıl boyu devam eden ücretsiz basketbol kursları yaz döneminde de yoğun ilgi görüyor. 2010-2016 doğumluların kayıt yaptırabildiği ve an itibarıyla 130 öğrencinin aktif olduğu kurs; haftanın üç günü Servet Tazegül Spor Salonu'nda, üç günü ise Seyfi Alanya Spor Salonu'nda devam ediyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi koordinesinde genç basketbolseverlere yönelik kurslar yıl boyunca devam ediyor. Yaz döneminde de oldukça ilgi gören basketbol kursunda 130 sporsever haftanın beş günü antrenman yapıyor. Kursiyerler hem yaz tatilini değerlendiriyor hem de takım sporu becerilerini geliştiriyor.

2010-2016 doğumluların kayıt yaptırabildiği ve Büyükşehir'in antrenörlerinin verdiği basketbol kursu pazartesi, çarşamba ve cuma günleri Servet Tazegül Spor Salonu'nda salı ve perşembe günleri ise Seyfi Alanya Spor Salonu'nda sürüyor.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi'nde görev yapan Basketbol Antrenörü İhsan Keskin, kurslara ilişkin şu bilgileri verdi:

"130 öğrenciyle haftanın 5 günü antrenman yapıyoruz. 3 gün Servet Tazegül Spor Salonu'nda, 2 gün Seyfi Alanya Spor Salonu'nda antrenmanlarınıza devam ediyoruz. Burada çocuklarımız basketbol, temel eğitim ve spor yapma alışkanlığı kazanmanın yanı sıra bedensel, sportif, psikomotor becerilerinin de farkına varıyorlar. Özgüvenleri artıyor. Burada sporcu çevresi, arkadaş ortamı oluşturuyorlar. Yazın boş vakitlerini telefon, tablet ve sanal ortamda geçirmek yerine sosyalleşerek basketbol branşının temellerini, kurallarını yaşayarak öğreniyorlar. Bu kazanımları ücretsiz sağladığımız için veliler de mutlu çocuklar severek geliyorlar."

Büyükşehir'in basketbol kursuna veya diğer ücretsiz kurslarına kayıt yaptırmak isteyenler Macit Özcan Tesisleri'nde kayıt yaptırabilecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mersin Büyükşehir Belediyesi Ücretsiz Basketbol Kurslarına Yoğun İlgi - Son Dakika

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