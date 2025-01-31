Mersin Büyükşehir Belediyesi Üniversite Öğrencilerine Öğrenim Yardımı Yapıyor

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(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediyesi, ailesi Mersin'de ikamet eden ve bu yıl üniversitelerin ön lisans ve lisans bölümlerini kazanan öğrenciler için 2024-2025 yılı öğrenim yardımının ikinci taksitini hesaplara yatırdı. 10 bin 282 öğrencinin hesabına, toplam 15 milyon 866 bin 600 lira yatırıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencilerine yönelik desteklerini sürdürüyor.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından ailesi Mersin'de ikamet eden ve bu yıl üniversitelerin ön lisans ve lisans bölümlerini kazanan öğrencilerin ilk yıl yararlandığı öğrenim yardımı kapsamında 2 yıllık bölümlerde okuyan 3 bin 629 öğrenciye, 4 yıllık bölümlerde okuyan 5 bin 940 öğrenciye, 5 yıllık bölümlerde okuyan 283 öğrenciye ve 6 yıllık bölümlerde okuyan 430 öğrenciye olmak üzere, toplamda 10 bin 282 üniversite öğrencisinin hesabına 15 milyon 866 bin 600 lira yatırıldı.