Mersin Büyükşehir Belediyesi 'Yaz Dostum' konserleri Marina'da başladı

Güncel

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi'nin yaz döneminde Mersin'in farklı noktalarında verdiği 'Yaz Dostum' konserlerinin 2024 sezonu, Marina'da verilen klasik müzik dinletileri ile başladı.

Mersin Marina'da düzenlenen klasik müzik dinletileri ile başlayan konserler, ilk gününden yoğun ilgi gördü. Alışveriş merkezini gezmeye gelen vatandaşlar karşılaştıkları sürprizle mutlu olurken, Kent Orkestrası Klasik Müzik Triosu performansları ile kendilerine hayran bıraktı. Dinleti alanına yerleştirilen armut koltuklara oturan vatandaşlar ve çocuklar keyifli dakikalar yaşadı.

Konserlerin yer ve saat bilgisi, Büyükşehir'in sosyal medya hesaplarından paylaşılacak

Klasik Müzik Dinletileri'nin yanı sıra yaylalarda verilen Türk Halk ve Türk Sanat Müziği konserleri, sahilde verilen ve gençlerin yoğun ilgi gösterdiği pop ve akustik müzik konserleri sayesinde Mersin, yine müzikle dolu bir yaz geçirecek. Konserlerle ilgili yer ve saat bilgisi, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarında paylaşılacak.

"Mersin halkı bu yaz da müziğe ve sanata doyacak"

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Kültür Hizmetleri ve Sanat Toplulukları Şube Müdürü Eylem Matyar, 3 yıldır kentin farklı noktalarında yaz döneminde konserler verdiklerini belirtti. Matyar bu yılın konser programı hakkında bilgi vererek, "Mersin halkını müziğe ve sanata doyurma anlamında etkinlikler düzenliyoruz. Geçen yıl burada her Perşembe klasik müzik konserleri düzenlemiştik ve çok ilgi toplamıştı. Temmuz ve Ağustos ayı içerisinde yine her Perşembe günü Marina'da klasik müzik konserlerimizi düzenleyeceğiz" dedi.

"Akustik, Türk Halk ve Türk Sanat Müziği konserlerimiz olacak"

Klasik Müzik Konserleri'nin yanı sıra Türk Halk ve Türk Sanat Müziği orkestraları ile yayla konserlerini, pop orkestrasıyla da sahil konserlerini gerçekleştireceklerini kaydeden Matyar, "Vatandaşlarımızın memnuniyetini göz önünde bulundurarak, konser noktalarımızı belirledik. Tüm Mersinlileri bu etkinliklere davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.