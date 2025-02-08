Mersin Büyükşehir Belediyesi Yeni Kafe ve Kiosklarıyla Lezzet Sunuyor

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(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediyesi, iştiraklerinden biri olan Denizkızı Turizm A.Ş. bünyesinde Adnan Menderes Bulvarı Sahili'nde birbirinden farklı konseptlerle açtığı kafe ve kiokslarla vatandaşlara kaliteli lezzetler sunmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi, Adres Okuma Salonu'nun hemen yanında tantuni yemek isteyenler için 'Mertuni', ızgara ve sucuk ekmek yemek isteyenler için Özgecan Aslan Barış Meydanı'nın yakınında 'Izgaravan', deniz ürünleri yemek isteyenler için de Denizden Kafe civarında 'Gastrovan' kiokslarını kazandırdı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, iştiraklerinden biri olan Denizkızı Turizm A.Ş. bünyesinde Adnan Menderes Bulvarı Sahilinde birbirinden farklı konseptlerle açtığı kafe ve kiokslarla yurttaşlara benzersiz ve kaliteli lezzetler sunmaya devam ediyor. Eşi, dostu ve ailesi birlikte geniş bir zaman diliminde oturarak vakit geçirmek isteyenlere şık kafelerle hızlı ve ayaküstü bir şeyler atıştırmak ve açlığını bastırmak isteyenlere de pratik kiokslarla çözüm sunan Büyükşehir, son olarak Mersin'in en sevilen yöresel lezzeti tantuni, mevsimine uygun türleri ile balık ekmek, sadece kokusu ile bile aç olmayanların her zaman yemek isteyeceği ızgara ve sucuk ekmek kioksları kazandırdı.

Bu kapsamda Büyükşehir Adres Okuma Salonu'nun hemen yanında tantuni yemek isteyenler için 'Mertuni', ızgara ve sucuk ekmek yemek isteyenler için Özgecan Aslan Barış Meydanı'nın yakınında 'Izgaravan', deniz ürünleri yemek isteyenler için de Denizden Kafe civarında 'Gastrovan' kioksları ile hizmet veriyor. Lezzet çeşitliliği ile damakları şenlendiren Büyükşehir; her geçen gün artan maliyetlere rağmen, bu lezzetlerden herkesin faydalanması için bütçe dostu fiyatları ile takdir topluyor. Sahil bandında hizmet veren bu işletmeler, uygun fiyatlı olmalarının yanı sıra hijyen ve kalite açısından da vatandaşların beğenisini kazanıyor.

"Rahatlıkla ulaşabilecek noktalarda lezzetli ürünler sunuyoruz"

Büyükşehir Belediyesi Denizkızı Turizm A.Ş. Saha Koordinatörü Ekin Durmuş, hayata geçirilen kiokslarla ilişkin, "Hem sabit hem de mobil noktalarla birçok hizmeti vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. Buluşturduğumuz lezzetler arasında; tantuni, ızgara köfte, sucuk ekmek, balık ekmek, kızarmış patates ve dondurma gibi ürünler yer alıyor. Verdiğimiz hizmetlerde esas önceliğimiz kalite, sonrasında ise bu kaliteyi uygun fiyata sunmak" dedi.

Sunulan hizmetlerle sokak lezzetleri oluşturmak istediklerini sözlerine ekleyen Durmuş, "Tantuni'nin adını 'Mertuni' olarak değiştirdik ve vatandaşlarımıza sahildeki Okuma Salonu'nun yan tarafında hizmete sunduk. Bunların yanında yeni yaptığımız işletmelerden bir tanesi de Izgaravan ile uzun zamandır faaliyet gösteren fakat göz önünde bulundurmadığımız balık ekmek servisi yapılan Gastrovan adlı işletmelerimiz var. Tüm bu noktalarla bir nevi sokak lezzetleri oluşturmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Uygun fiyat avantajıyla oluşturulan mobil noktaların vatandaşların gönlünde taht kurduğunu vurgulayan Durmuş, "Herkesin rahatlıkla ulaşabileceği ve tüketebileceği noktalarda lezzetli ürünler sunuyoruz. Elimizden geldiğince bütün lezzetleri vatandaşlarımıza sunmaya çalışıyoruz. Yakında yeni projeleri de hayata geçireceğiz" dediye konuştu.

Kiosklardan faydalanan vatandaşlar ise düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi:

-Melih Alpan: "19 senedir Mersin'de yaşayan bir genç olarak, tantuni çok sevdiğim bir lezzet. Tadı da gayet güzeldi, ortalamanın çok üstündeydi. Oldukça lezzetliydi ve bütçe dostuydu."

-Emir Ate: "Adres Okuma Salonu'nda uzun saatler ders çalışıyorum. Acıkınca hemen dibimde Mertuni var, çıkıp yemeğimi yiyorum. Hem zaman kaybetmiyorum, hem de ders çalışmış oluyorum. Lezzeti de gerçekten güzel. Ben başka şehirlerde de yedim tantuniyi, ama Mersin'de tadı farklı oluyor."

-Ümmü Bener: "Büyükşehir'in bu hizmeti gerçekten lezzetli, kaliteli ve tertemiz. Bizleri mutlu ediyor."

-Aykut Baş: "Bana Izgaravan'ı eşim tavsiye etti. Gayet başarılı. Fiyatlar çok iyi. Sahil bandında herkes kendi damak tadına göre bir şeyler bulabilir. İsteyen balık, isteyen tantuni, isteyen köfte, isteyen sucuk. Bu yemek noktaları gayet iyi, çok güzel bir hizmet olduğunu düşünüyorum."