Mersin'de Sevgi Bahçesi'nde Sebze Yetiştiren Vatandaşlar Mutlu - Son Dakika
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Mersin'de Sevgi Bahçesi'nde Sebze Yetiştiren Vatandaşlar Mutlu

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin Toroslar ilçesinde 16 bin 600 metrekarelik alanda hayata geçirdiği Sevgi Bahçem Hobi Parkı sayesinde şehir hayatının gürültü ve stresinden uzaklaşıp yeşile ve toprağa olan özlemini gideren vatandaşlar, ektikleri sebzeleri toplamanın ve bu ürünleri sofralarına götürmenin keyfini yaşıyor.

21.07.2024 13:27
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(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Toroslar ilçesinde 16 bin 600 metrekarelik alanda hayata geçirdiği Sevgi Bahçem Hobi Parkı sayesinde şehir hayatının gürültü ve stresinden uzaklaşıp yeşile ve toprağa olan özlemini gideren vatandaşlar, ektikleri sebzeleri toplamanın ve bu ürünleri sofralarına götürmenin keyfini yaşıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı bünyesinde Arpaçsakarlar Mahallesi'nde hayata geçirilen, 190 adet 6 metrekarelik hobi kulübesi ve kulübe önünde 45 metrekarelik bahçe alanının bulunduğu Hobi Parkı; şehir hayatının gürültü ve stresinden uzaklaşıp hem toprağa olan özlemlerini gidermek, hem de dinlenmek isteyen vatandaşlar için kent merkezinde iyi bir alternatif teşkil ediyor.

Kullanıcıların kura çekimi ile belirlendiği Hobi Parkı'nda vatandaşlar; domates, salatalık, ay çiçeği, mısır, fasulye, biber gibi yaz sezonuna uygun olan ve kendi elleriyle ektikleri sebzeleri toplayıp sofralarına götürmenin mutluluğunu yaşarken, bir taraftan da toprakla uğraşmanın keyfini sürüyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı'nda görev yapan Saha Kontrol Mühendisi Zeliha Mecit, şu bilgileri verdi:

"Vatandaşlarımızın kullanımına açık olan bu parsellerden bir kısmı, engelli vatandaşlarımız ve şehit ailelerimiz için ayrıldı. 3 Mayıs 2023 tarihinden itibaren vatandaşlarımızın kullanımına açık olan hobi bahçemizin içerisinde; bir adet WC, bir adet depo, bir adet idari birim olmak üzere ortak kullanım alanlarımız mevcut. Hobi Bahçesi, sabah 07.00 ile akşam 23.00 aralığında vatandaşlarımızın kullanımına açık ve 7/24 güvenlik sağlanmaktadır. Şehir trafiğinin ve çevre faktörlerinin olumsuzluklarından bir nebze de olsa uzakta bulunan bu alan, yaz aylarında daha aktif kullanılıyor. Özellikle yaz akşamlarını daha keyifli geçirebilecekleri, kendi elleriyle ürün ekebildikleri ve bunlardan faydalanabildikleri bir alana sahipler. Bununla birlikte bir arada olmanın ve paylaşmanın keyfini de aileleriyle, eşleriyle, dostlarıyla burada yaşamaktalar."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mersin'de Sevgi Bahçesi'nde Sebze Yetiştiren Vatandaşlar Mutlu - Son Dakika

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