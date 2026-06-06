Mersin'de 06.06.2026 Nikah Yoğunluğu - Son Dakika
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Mersin'de 06.06.2026 Nikah Yoğunluğu

Mersin\'de 06.06.2026 Nikah Yoğunluğu
06.06.2026 17:46
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Mersin'de 18 çift, 06.06.2026 tarihinde nikah masasında buluşarak özel günlerini kutladı.

MERSİN'de evlenmek ve bu anı anlamlı kılmak isteyen çiftler, aylar önce gün aldıkları 06.06.2026 tarihinde nikah masasına oturdu.

Mersin'de en mutlu günlerini unutulmaz kılmaz isteyen çiftler, aylar öncesinden nikah tarihi aldı. Kent merkezinde ve ilçelerdeki evlendirme dairelerinde sabahın erken saatlerinden itibaren yoğunluk yaşandı. Evlilik yıl dönümlerinin kolay hatırlanmasını isteyen çiftler, bu özel günde nikah masasına oturdu. Aylar öncesinden gün alarak, 6.06.2026 tarihini tercih eden 18 çift, Büyükşehir Belediyesi Kongre Merkezi içerisinde yer alan nikah salonunda birlikteliğe 'Evet' dedi.

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Büyükşehir Belediyesinde görevli nikah memuru Dilek Yörük, çiftlerin 1 Ocak itibariyle 06.06.2026 tarihine gün aldıklarını söyledi. Sabah saatlerinden itibaren yoğunluklarının başladığını kaydeden Yörük, "Çiftlerimiz çok mutlu. Bugünü unutmamak için nikahlarını kıyıyorlar. Biz de onlarla birlikteyiz. Bugün bütün memuru arkadaşlarımız aynı yoğunlukta mesai harcıyor. Çiftlerimize mutluluklar diliyorum" dedi.

Kaynak: DHA

Etkinlik, 3. Sayfa, Evlilik, Mersin, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de 06.06.2026 Nikah Yoğunluğu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'de 06.06.2026 Nikah Yoğunluğu - Son Dakika
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