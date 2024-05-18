Mersin'de 11 yabancı uyruklu kadın çalışma izni olmadan yakalandı - Son Dakika
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Mersin'de 11 yabancı uyruklu kadın çalışma izni olmadan yakalandı

Mersin\'de 11 yabancı uyruklu kadın çalışma izni olmadan yakalandı

Mersin'de gerçekleştirilen denetimlerde, polis ekipleri sauna ve masaj salonlarına baskın düzenledi. Denetimlerde, çalışma izni olmadan istihdam edildikleri belirlenen 11 yabancı uyruklu kadın yakalandı. Yakalanan kadınlar, sınır dışı edilmek üzere ilgili kuruma teslim edildi. Ayrıca, ruhsatsız ve belgesiz olarak faaliyet gösteren 22 iş yeri hakkında idari işlem başlatıldı ve 2 şüpheli gözaltına alındı.

18.05.2024 11:37
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Mersin'de gerçekleştirilen denetimlerde, çalışma izni olmayan 11 yabancı uyruklu kadın yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, polis ekipleri kentte faaliyet gösteren sauna ve masaj salonlarına denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde, çalışma izni olmadan istihdam edildikleri belirlenen yabancı uyruklu 11 kadın yakalandı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere ilgili kurumu teslim edildi.

Çalışma kapsamında, ruhsatsız ve belgesiz olarak faaliyet gösteren 22 iş yeri hakkında idari işlem başlatıldı.

Denetimlerde hakkında yakalama kararı bulunan 2 şüpheli de gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Mersin, Güvenlik, Göçmenler, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de 11 yabancı uyruklu kadın çalışma izni olmadan yakalandı - Son Dakika

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