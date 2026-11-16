Mersin'de 15 yıl 9 ay hapis cezasıyla aranan estetik operasyonlu hükümlü yakalandı

Mersin'de hakkında hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından 15 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü, saklandığı arkadaşının ikametinde yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "dolandırıcılık" ve "hırsızlık" suçlarından hakkında 101 dosya bulunan ve 15 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan R.B'nin yakalanmasına yönelik çok yönlü çalışma yürüttü.

Tanınmamak için estetik yaptırmış

Ekipler, firari hükümlünün sık sık başkaları adına kiralanan dairelerde saklandığını ve tanınmamak için yüzünden estetik operasyon geçirdiğini tespit etti.

Teknik ve fiziki takip yapan ekipler, R.B'nin kız arkadaşı olan yabancı uyruklu A.M'nin adresini belirledi.

İkamete operasyon düzenleyen ekipler, hükümlüyü yakaladı.

Öte yandan, A.M. hakkında "suçluyu kayırma" suçundan işlem yapıldığı bildirildi.