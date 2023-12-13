10:08 •
Artık çok olmaya başladın sen! Okan Buruk'a "Saygısız" diyen Kopenhag Teknik Direktörü maç sonu Türk takımlarına da dil uzattı•
10:08 • •
10:03 • •
Mersin'de 22 kilo 300 gram esrar ele geçirilen tırın sürücüsü gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente uyuşturucu getirileceği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.
Kontrol noktasında durdurulan bir tırda narkotik köpeğiyle yapılan aramada 22 kilo 300 gram esrar bulundu.
Gözaltına alınan sürücü Ş.P. emniyete götürüldü.
Son Dakika › Güncel › Mersin'de 22 kilo 300 gram esrar ele geçirilen tırın sürücüsü gözaltına alındı - Son Dakika