Mersin'de polis denetimlerinde 22 motosiklet trafikten men edildi - Son Dakika
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Mersin'de polis denetimlerinde 22 motosiklet trafikten men edildi

Mersin\'de polis denetimlerinde 22 motosiklet trafikten men edildi

Mersin'de İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, 120 iş yeri, 2 bin 230 bisiklet ve birçok sürücü kontrol edildi. Denetimler sonucunda 22 motosiklet trafikten men edilirken, 6 motosikletin çalıntı veya hacizli olduğu tespit edildi ve el konuldu.

27.03.2024 11:33  Güncelleme: 11:33
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Mersin'de polis ekiplerinin denetimlerinde, 22 motosiklet trafikten men edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Asayiş Şubesi ekipleri, motosiklet ve elektrikli bisiklet sürücüleri, tamircileri ve satıcılarına yönelik kent genelinde denetim yaptı.

Uygulamada, 120 iş yeri, 2 bin 230 bisiklet ve çok sayıda sürücü denetlendi.

Kontrollerde 22 motosiklet trafikten men edildi, çalıntı ve hacizli olduğu belirlenen 6 motosiklete el konuldu.

Kaynak: AA

Mersin, Güvenlik, Trafik, 3.Sayfa, Spor, Güncel, Son Dakika

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