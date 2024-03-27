Mersin\'de polis denetimlerinde 22 motosiklet trafikten men edildi

Mersin'de polis ekiplerinin denetimlerinde, 22 motosiklet trafikten men edildi.
İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Asayiş Şubesi ekipleri, motosiklet ve elektrikli bisiklet sürücüleri, tamircileri ve satıcılarına yönelik kent genelinde denetim yaptı.
Uygulamada, 120 iş yeri, 2 bin 230 bisiklet ve çok sayıda sürücü denetlendi.
Kontrollerde 22 motosiklet trafikten men edildi, çalıntı ve hacizli olduğu belirlenen 6 motosiklete el konuldu.
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