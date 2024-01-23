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Mersin'de 23 Kilo Esrar Ele Geçirilen Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Mersin'de 23 Kilo Esrar Ele Geçirilen Şüpheli Tutuklandı

Mersin'de yapılan bir operasyonda, valizinde 23 kilo 100 gram esrar bulunan şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, otobüs terminalinde şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin ayrıca uyuşturucu ticareti suçundan arandığı ortaya çıktı. Şüpheli, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.

Mersin\'de 23 Kilo Esrar Ele Geçirilen Şüpheli Tutuklandı
23.01.2024 - 10:33,
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Mersin'de valizinde 23 kilo 100 gram esrar ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente otobüsle uyuşturucu getirileceği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Otobüs terminalinde önlem alan ekipler, şüpheli R.M'nin valizinde 23 kilo 100 gram esrar buldu.

Gözaltına alınan R.M'nin, "uyuşturucu ticareti" suçundan 18 yıl 62 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı da belirlendi.

Şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Kaynak: AA
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Uyuşturucu Ticareti, Narkotik, Mersin, Suç, Hukuk, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'de 23 Kilo Esrar Ele Geçirilen Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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