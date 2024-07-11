Mersin'de 3 Katlı Binanın Bacasında Bal Üreten Arılar Kovana Taşındı - Son Dakika
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Mersin'de 3 Katlı Binanın Bacasında Bal Üreten Arılar Kovana Taşındı

Mersin'in Silifke ilçesinde bulunan bir binanın bacasında bal üreten arılar, kovanla bahçeye taşındı. Ev sahibi arıların zarar görmemesi için arıcılık yapan arkadaşlarından yardım istedi. Arıcılar, uzun uğraşlar sonucu bal dolu petekleri ve arıları çıkararak kovana yerleştirdi. Arılar artık gerçek bir kovanda yaşayıp bal üretecekler.

11.07.2024 11:27
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Mersin'in Silifke ilçesinde 3 katlı binanın bacasına yaptıkları yuvada bal üreten arılar, kovanla bahçeye taşındı.

Taşucu Mahallesi'ndeki binanın 3. katında oturan Hüsnü Sütoğlu, ikametinde uçan arıların yoğunlaşması üzerine çatıya çıktı.

İncelediği bacada çok sayıda arının olduğunu gören Sütoğlu, arıcılık yapan arkadaşları Koray Bilgen ve Musa Akyürek'ten yardım istedi.

Giydikleri koruyucu kıyafetle bacayı söken Bilgen ile Akyürek, uzun uğraşlar sonucu bal dolu petekler ve arıları çıkardı.

Kovana yerleştirilen arılar, bir bahçeye götürüldü.

Bilgen, AA muhabirine, arıların ev sahibine yaklaşık 3 kilogram bal hediye ettiğini söyledi.

Arıların üretime doğal yaşam alanlarında devam edeceğini belirten Bilgen, "Ev sahibi arıların zarar görmemesi için bizden yardım istedi. Biz de arıları ve balı çıkardık. Arılar artık gerçek bir kovanda yaşayıp bal üretecekler." dedi.

Kaynak: AA

Silifke, Mersin, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de 3 Katlı Binanın Bacasında Bal Üreten Arılar Kovana Taşındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'de 3 Katlı Binanın Bacasında Bal Üreten Arılar Kovana Taşındı - Son Dakika
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