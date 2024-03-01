Mersin'de 3 kilo 750 gram esrar ve 1590 uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika
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Mersin'de 3 kilo 750 gram esrar ve 1590 uyuşturucu hap ele geçirildi

Mersin\'de 3 kilo 750 gram esrar ve 1590 uyuşturucu hap ele geçirildi

Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde yapılan operasyonda bir şüpheli evinde 3 kilo 750 gram esrar ve 1590 uyuşturucu hap ile yakalandı. Ayrıca operasyonda 2 hassas terazi, 2 tabanca ve cep telefonu da ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli jandarmaya teslim edildi.

01.03.2024 11:57  Güncelleme: 11:58
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Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde, evinde 3 kilo 750 gram esrar ve 1590 uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, ilçede uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda bir şüpheli yakalandı.

Şüphelinin evinde 3 kilo 750 gram esrar, 1590 uyuşturucu hap, 2 hassas terazi, 2 tabanca, cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli jandarmaya götürüldü.

Kaynak: AA

Toroslar, Jandarma, Mersin, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de 3 kilo 750 gram esrar ve 1590 uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'de 3 kilo 750 gram esrar ve 1590 uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika
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