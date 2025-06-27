Mersin\'de 332 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

MERSİN'de bir kamyonette yapılan aramada 332 bin 808 adet uyuşturucu hap ele geçirildi, sürücü S.H. tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu ticaretine yönelik çalışmada, plakası tespit edilen kamyonet, dronla takip edilerek durduruldu. Kamyonette yapılan aramada 332 bin 808 adet uyuşturucu hap ele geçirildi, sürücü S.H. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.H., çıkarıldığı nöbetçi mahkemede tutuklandı.