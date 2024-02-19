Mersin'de 375 Kilogram Gümrük Kaçağı Tütün Ele Geçirildi - Son Dakika
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Mersin'de 375 Kilogram Gümrük Kaçağı Tütün Ele Geçirildi

Mersin\'de 375 Kilogram Gümrük Kaçağı Tütün Ele Geçirildi

Mersin'in Tarsus ilçesinde gümrük kaçağı tütün piyasaya süreceği belirlenen bir kişi takibe alındı. Yapılan operasyonda, şüphelinin aracında 375 kilogram kaçak tütün ele geçirildi ve sürücü gözaltına alındı. Zanlının jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

19.02.2024 10:57  Güncelleme: 11:00
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Mersin'de 375 kilogram gümrük kaçağı tütün ele geçirilen aracın sürücüsü gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Tarsus ilçesinde gümrük kaçağı tütün piyasaya süreceği belirlenen kişi takibe alındı.

Fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda, şüphelinin aracında 375 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Mersin'de 375 Kilogram Gümrük Kaçağı Tütün Ele Geçirildi - Son Dakika
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