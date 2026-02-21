Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, 50 Bin Çocuğu Tiyatro ile Buluşturdu - Son Dakika
Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, 50 Bin Çocuğu Tiyatro ile Buluşturdu

21.02.2026 11:26  Güncelleme: 13:36
Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, 'Bisküvi Adam' oyunu ve 'Tiyatro Seyretmeyen Çocuk Kalmasın' projesi ile 273 temsilde 50 bin çocuğu tiyatro ile buluşturdu.

(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, "Bisküvi Adam" oyunu ve "Tiyatro Seyretmeyen Çocuk Kalmasın" projesiyle 273 temsilde yaklaşık 50 bin çocuğu tiyatro ile buluşturdu.

Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, 25. Sanat Sezonu kapsamında çocuk oyunlarını sahnelemeyi sürdürüyor. Bu sezonun öne çıkan oyunlarından "Bisküvi Adam", minik izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı'nda sahnelenen oyun, renkli sahne tasarımı ve müzikli anlatımıyla çocuklardan yoğun ilgi görüyor. Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Şehir Tiyatrosu, "Tiyatro Seyretmeyen Çocuk Kalmasın" projesi kapsamında 13 ilçede çocukları tiyatroyla buluşturuyor. Proje çerçevesinde bugüne kadar 273 temsilde yaklaşık 50 bin çocuğa ulaşıldı. "Bisküvi Adam" oyunu ise 13 temsilde yaklaşık 5 bin çocuk tarafından izlendi.

"13 temsil ile 5 binden fazla çocuğa ulaştık"

Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Ozan Erdönmez, proje kapsamında 13 ilçenin tamamında çocukları tiyatroyla buluşturmaya devam ettiklerini belirterek, "2023 yılı eylül ayında başlattığımız projeyle, 273 temsil ile 50 bine yakın çocuğumuza ulaştık. Bu bizim için çok önemli ve anlamlı. Çocuklarımızı okullarından tiyatro salonlarına getiriyoruz ve onları tiyatro sanatıyla buluşturuyoruz. Şehrin tiyatrosu olarak, aralık ayında prömiyerini gerçekleştirdiğimiz 'Bisküvi Adam' isimli çocuk oyunumuzla şu ana kadar 13 temsil ile 5 binden fazla çocuğa ulaştık" dedi.

Oyunu izleyen çocuklar ise düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi:

-Zerrin Kaplan: "Müzikal bir tiyatroydu ve ben de müzikale bayılırım. Ben tiyatroyu çok seviyorum. Bu tiyatro oyununa da bayıldım. Oyunda arkadaşlık ve yardımlaşmanın kıymeti anlatıldı."

-Elif Asya Öner: "Bu oyunda arkadaşlığın ne kadar önemli olduğunu öğrendik."

-Ayza Mina Mızrakçıoğlu: "Ben daha önce de tiyatro izlemiştim. Bu oyun daha güzeldi ve farklıydı. Çok beğendim. Arkadaşlığın önemini, birlik ve beraberliği anlatıyordu."

-Turgay Daşkıran: "Ben ilk kez tiyatro izledim ve çok güzeldi. Arkadaşlığın önemi, dürüstlük ve dayanışma anlatıldı. En beğendiğim karakter kurabiyeydi ve ana karakter de o olduğu için her şeyi o yaptı."

-Defne Naz Koca: "Daha önce tiyatro izledim ancak 'Bisküvi Adam'ı daha çok beğendim. Arkadaşlarımla bir arada olmak çok güzeldi."

Kaynak: ANKA

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Şehir Tiyatrosu, Kültür, Güncel, Çocuk, Sanat, Son Dakika

