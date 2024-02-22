Mersin'de 500 bin makaron ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Mersin'de 500 bin makaron ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı

Mersin\'de 500 bin makaron ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı

Mersin'in Toroslar ilçesinde kaçak sigara ticareti yaptığı belirlenen bir şüpheli, il Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. Operasyonda, şüphelinin adresinde 190 bini dolu toplam 500 bin makaron ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

22.02.2024 12:23  Güncelleme: 12:29
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Mersin'in Toroslar ilçesinde 500 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, ilçede kaçak sigara ticareti yaptığı belirlenen şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

Adreste 190 bini dolu toplam 500 bin makaron ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Mersin'de 500 bin makaron ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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