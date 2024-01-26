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Mersin'de 6 motosiklet çalan şüpheli tutuklandı, hırsızlık güvenlik kamerası tarafından kaydedildi - Son Dakika
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Mersin'de 6 motosiklet çalan şüpheli tutuklandı, hırsızlık güvenlik kamerası tarafından kaydedildi

Mersin'de farklı adreslerden motosiklet çaldığı belirlenen şüpheli, güvenlik kamerası kayıtları sayesinde yakalandı. Şüpheli, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı. Çalınan 3 motosiklet ise sahiplerine teslim edildi.

Mersin\'de 6 motosiklet çalan şüpheli tutuklandı, hırsızlık güvenlik kamerası tarafından kaydedildi
26.01.2024 - 11:45,  Güncelleme: 11:45
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Mersin'de 6 motosiklet çaldığı belirlenen şüpheli tutuklandı, hırsızlık güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte farklı adreslerden motosiklet çaldığı belirlenen şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Adreslerdeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, kimliğini tespit ettikleri D.T'yi operasyonla yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

D.T'nin bir adresten motosiklet çalması güvenlik kameralarınca görüntülendi.

Bu arada, D.T'nin çaldığı 3 motosiklet sahiplerine teslim edildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Mersin'de 6 motosiklet çalan şüpheli tutuklandı, hırsızlık güvenlik kamerası tarafından kaydedildi - Son Dakika
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