Mersin'de 65 Yıl Cezalı Hükümlü Otobüste Yakalandı - Son Dakika
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Mersin'de 65 Yıl Cezalı Hükümlü Otobüste Yakalandı

Mersin\'de 65 Yıl Cezalı Hükümlü Otobüste Yakalandı
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Mersin'de çeşitli suçlardan 65 yıl kesinleşmiş cezası olan A.Y.B. belediye otobüsünde yakalandı.

MERSİN'de çeşitli suçlardan 65 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü A.Y.B., belediye otobüsünde yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'Dolandırıcılık', 'Vergi Usul Kanununa muhalefet' ve 'Çekle ilgili karşılıksız işlem yapılmasına sebebiyet verme' suçlarından 65 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan A.Y.B.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Belediye otobüsünde olduğu tespit edilen hükümlü, polis tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.Y.B., önce adliyeye ardından da cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Mersin'de 65 Yıl Cezalı Hükümlü Otobüste Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'de 65 Yıl Cezalı Hükümlü Otobüste Yakalandı - Son Dakika
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