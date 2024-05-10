Mersin'de 7 ayrı hırsızlık olayına karışan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Mersin'de 7 ayrı hırsızlık olayına karışan şüpheli tutuklandı

Mersin\'de 7 ayrı hırsızlık olayına karışan şüpheli tutuklandı

Mersin'de Akdeniz, Toroslar ve Yenişehir ilçelerinde meydana gelen ev, iş yeri ve araç hırsızlıklarının şüphelisi olan M.D., polis tarafından gözaltına alındı. Zanlının, güvenlik kameraları tarafından kaydedilen market ve iş yerlerinden yaptığı hırsızlıkların delil olarak kullanılacağı belirtildi.

10.05.2024 10:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'de 7 ayrı hırsızlık olayına karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Asayiş Şubesi ekipleri, Akdeniz, Toroslar ve Yenişehir ilçelerinde ev, iş yeri ve bir araçtan hırsızlık yapılmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Olayların yaşandığı bölgelerdeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin M.D. olduğunu belirledi.

Adresi tespit edilen zanlı, ekiplerin operasyonuyla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan, zanlının, bazı marketlerden ve iş yerinden yaptığı hırsızlıklar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA

Yenişehir, Toroslar, Akdeniz, Mersin, Güvenlik, Hırsızlık, Adliye, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de 7 ayrı hırsızlık olayına karışan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:33 Mehmet Şimşek: Ekonomi programı çalışıyor, vergi artırımı yapmayacağız Mehmet Şimşek: Ekonomi programı çalışıyor, vergi artırımı yapmayacağız
09:57 Okul müdürünün öldürülmesine tepkiler sürüyor Öğretmenler iş bıraktı, okullar sessizliğe büründü Okul müdürünün öldürülmesine tepkiler sürüyor! Öğretmenler iş bıraktı, okullar sessizliğe büründü
09:55 Okul müdürünü öldüren zanlının suç dosyası kabarık çıktı 1 yılda 3 okul değiştirip silahla yakalanmış Okul müdürünü öldüren zanlının suç dosyası kabarık çıktı! 1 yılda 3 okul değiştirip silahla yakalanmış
08:23 AK Parti’nin “Neden oy vermediniz“ anketinde çarpıcı sonuç Vatandaş ekonomiden oldukça dertli AK Parti'nin "Neden oy vermediniz?" anketinde çarpıcı sonuç! Vatandaş ekonomiden oldukça dertli
08:23 ABD, İsrail’e mühimmat göndermeyi durdurunca tepki yükseldi “Gazze Hiroşima olsun“ ABD, İsrail'e mühimmat göndermeyi durdurunca tepki yükseldi! "Gazze Hiroşima olsun"
11:25 Fenerbahçe’de gelecek sezonda 10 futbolcuyla yollar ayrılacak Fenerbahçe'de gelecek sezonda 10 futbolcuyla yollar ayrılacak
11:23 Afra Saraçoğlu için “Sahnede tacize uğradı“ dediler, gerçek çok başka çıktı Afra Saraçoğlu için "Sahnede tacize uğradı" dediler, gerçek çok başka çıktı
11:04 Fenerbahçe ve Trabzonspor, yeni Arda Güler için transfer savaşı veriyor Fenerbahçe ve Trabzonspor, yeni Arda Güler için transfer savaşı veriyor
10:55 Vicdansızlığın bu kadarına da pes dedirten görüntüler: Sahipsiz köpeği tüfekle böyle vurdu Vicdansızlığın bu kadarına da pes dedirten görüntüler: Sahipsiz köpeği tüfekle böyle vurdu
10:47 Mehmet Şimşek: Altına ithalatına kota getirdik, çıkar çevreleri memnun değil Mehmet Şimşek: Altına ithalatına kota getirdik, çıkar çevreleri memnun değil
10:43 Yerel seçimlere dair çarpıcı araştırma: AK Parti neden kaybetti, CHP nasıl kazandı Yerel seçimlere dair çarpıcı araştırma: AK Parti neden kaybetti, CHP nasıl kazandı?
10:41 Eski Devlet Bakanı Bekir Aksoy, 74 yaşında hayatını kaybetti Eski Devlet Bakanı Bekir Aksoy, 74 yaşında hayatını kaybetti
10:40 Motosiklet kazasında hayatını kaybeden iki arkadaştan son bakış Motosiklet kazasında hayatını kaybeden iki arkadaştan son bakış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2024 11:50:52. #1.11#
SON DAKİKA: Mersin'de 7 ayrı hırsızlık olayına karışan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement