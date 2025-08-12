Mersin\'de 701 bin kaçak sigara ele geçirildi

Mersin'in Bozyazı ilçesinde aracında 701 bin 600 kaçak elektronik sigara ve tütün ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tekeli Mahallesi'nde C.Ü. (44) yönetimindeki 34 BP 6641 plakalı aracı durdurdu.
Araçtaki aramada, gümrük kaçağı 701 bin 600 elektronik sigara ve tütün ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
