Mersin'de 788 derslikli 45 okulun inşası devam ediyor - Son Dakika
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Mersin'de 788 derslikli 45 okulun inşası devam ediyor

Mersin\'de 788 derslikli 45 okulun inşası devam ediyor

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, kentte 788 derslikli 45 okulun inşasının devam ettiğini açıkladı. Valilikte düzenlenen toplantıda, eğitim alanında yapılan çalışmalar ele alındı. Vali Pehlivan, Milli Eğitim Bakanlığı'nın sağladığı desteklerle kentte eğitim öğretim standartlarının yükseldiğini belirtti. Mersin'de tamamlanan ve devam eden projelerin ilimize, öğretmenlere ve öğrencilere hayırlı olmasını diledi.

10.07.2024 14:58
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Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, kentte 788 derslikli 45 okulun inşasının devam ettiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilik'te eğitim alanında yürütülen çalışmaların ele alındığı toplantı düzenlendi.

Vali Pehlivan başkanlığındaki toplantıya, vali yardımcıları Adem Yılmaz, İbrahim Küçük ve İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Pehlivan, Milli Eğitim Bakanlığının sağladığı desteklerle kentte eğitim öğretim alanındaki standartların daha iyi seviyelere ulaştığını belirtti.

Mersin'de tamamlanan, yapımı ve ihale süreçleri devam eden 1700 derslikli 87 okulun olduğu bilgisini veren Pehlivan, şunları kaydetti:

"Yatırım bedeli 971 milyon 256 bin 416 lira olan 548 derslikli 31 okulumuzun inşaatını bitirdik. 788 derslikli 45 okulumuzun inşaatı hızlı şekilde devam ediyor. 11 okulumuz da ihale aşamasına gelmiş durumda. Bir yandan yeniden yapılacak veya güçlendirilecek okulların planlamasını yapmaktayız. Şimdiden tamamlanan ve devam eden projelerin ilimize, öğretmenlerimize ve öğrencilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."

Kaynak: AA

Milli Eğitim Bakanlığı, Ali Hamza Pehlivan, Mersin, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de 788 derslikli 45 okulun inşası devam ediyor - Son Dakika

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