Mersin'de Abdi İpekçi Caddesi'nde Sıcak Asfalt Yenilemesi Tamamlandı - Son Dakika
Mersin'de Abdi İpekçi Caddesi'nde Sıcak Asfalt Yenilemesi Tamamlandı

18.09.2025 09:35
Mersin Büyükşehir Belediyesi, Silifke'deki Abdi İpekçi Caddesi'nde 500 metrelik asfalt yenileme çalışmasını tamamladı. Doğal gaz çalışmaları sonrası bozulan yol, modern bir görünüm kazanarak yeniden vatandaşların hizmetine sunuldu.

(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediyesi, Silifke'nin en işlek noktalarından biri olan Abdi İpekçi Caddesi'nde doğal gaz çalışmaları sonrası bozulan yolu yenileyerek sıcak asfaltla kapladı. 500 metrelik alanda yapılan asfalt çalışmasıyla cadde, modern bir görünüme kavuştu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Silifke'de yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, ilçenin en işlek noktalarından biri olan Göksu Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi'nde sıcak asfalt yenileme çalışmasını tamamladı. Doğal gaz kazı çalışmalarından sonra gerçekleştirilen yenileme kapsamında 500 metrelik yol ağı sağlıklı ve güvenli bir şekilde hizmete açıldı.

"Yol yapım ve bakım çalışmalarımız devam edecek"

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı'nda görev yapan Özgün Taş, "Silifke'nin en işlek ve en hareketli caddelerinden biri olan Abdi İpekçi Caddesi'nde sıcak asfalt yenileme çalışmamızı tamamladık. Burası hem kafeleriyle, hem de dükkanlarıyla meşhur bir caddedir. Doğal gaz kazı çalışmalarından sonra, 500 metrelik yolda asfalt yenileme çalışmamızı gerçekleştirdik. Silifke'de program dahilinde yol yapım ve bakım çalışmalarımız devam edecek" dedi.

"Silifke halkına çok hayırlı olmuştur"

Silifke ilçesi Göksu Mahallesi Muhtarı Ahmet Serin, yapılan çalışmadan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Doğal gaz çalışmalarından dolayı yolumuz çok bozulmuştu. Fakat Başkanımız Vahap Seçer ve ekibi çok güzel bir çalışma yaptı. Yolumuz daha sağlıklı bir şekilde hizmete açıldı. Silifke esnafının 3'te 1'i bu yol üzerinde yer alıyor. Bu yolun bu şekilde yapılması, esnafımıza ve Silifke halkına çok hayırlı olmuştur" ifadelerini kullandı.

"Şu anda eskisinden daha güzel olmuş"

Göksu Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlardan Ömer Furkan Yerdeş ise "Yollar daha önce çok kötüydü. Sürücüler çok zorlanıyordu. Çukurlardan dolayı kaza oluyordu. Şu anda yollarımız çok güzel. Büyükşehir Belediyesi'nden memnunuz. Gerçekten çok güzel çalışıyorlar" diye konuştu.

Abdi İpekçi Caddesi üzerinde dükkan sahibi olan Kemal Ateş ise de "Aşırı derecede toz toprak vardı. Her gün sulama aracı geçiyordu. Gayet güzel asfalt dökülmüş. Şu anda eskisinden daha güzel olmuş. Kısa sürede yapıldı. Teşekkür ederiz" dedi.

Kaynak: ANKA

