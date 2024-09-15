Mersin'de Akdeniz Meyve Sineği ile Mücadele İçin Destek Dağıtımı - Son Dakika
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Mersin'de Akdeniz Meyve Sineği ile Mücadele İçin Destek Dağıtımı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Akdeniz meyve sineğiyle mücadele kapsamında bin 800 üreticiye 30 bin litre böcek cezbedici hidrolize protein dağıttı. Bu yöntem, çiftçilerin daha az kimyasal kullanarak ürünlerini korumasına, zamandan ve enerjiden tasarruf etmesine yardımcı oluyor.

15.09.2024 10:07  Güncelleme: 11:53
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(MERSİN)- Akdeniz meyve sineği ile mücadele için kent genelinde yoğun bir çalışma programı başlatan Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı aracılığı ile bin 800 üreticiye 30 bin litre 'böcek cezbedici hidrolize protein' dağıtımı gerçekleştiriyor. Daha az kimyasal kullanarak ürünlerin sağlıklı kalmasını da sağlayan böcek cezbedici hidrolize protein yöntemi ile çiftçiler zamandan ve enerjiden de tasarruf sağlıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı, Akdeniz meyve sineğine karşı da kent genelinde yoğun bir çalışma programı başlattı. 260'dan fazla bitki türüne zarar veren ve sıfır toleranslı olan Akdeniz meyve sineği ile mücadele kapsamında bin 800 üreticiye 30 bin litre 'böcek cezbedici hidrolize protein' dağıtıldı. Daha az kimyasal kullanarak ürünlerin sağlıklı kalmasını da sağlayan böcek cezbedici hidrolize protein yöntemi ile çiftçiler, zamandan ve enerjiden de tasarruf sağlıyor. Üreticiler, böcek cezbedici hidrolize proteini insektisitle birlikte karıştırıp narenciye ağaçlarına zehirli yem kısmi dal ilaçlama yöntemi ile uygulayabiliyorlar.

"Üreticilerin yüzü bu desteklerle gülüyor"

Akdeniz ilçesine bağlı Hebilli Mahallesi'nde yapılan dağıtımda konuşan Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nda ziraat yüksek mühendisi olarak görev yapan Özgür Güldoğan, "Akdeniz meyve sineği 260'dan fazla bitki çeşidine zararlı olan ve yetiştiricilikte toleransı sıfır olan bir zararlı. Bu zararlıyla mücadele kapsamında narenciye üreticilerimize cezbedici hidroloji protein dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Bu hidrolize protein ile birlikte insektis kullanarak üreticilerimiz ağaçlarına zehirli yem kısmi dal ilaçlama yöntemiyle ağaçlarına kullanabiliyorlar. Bu kullanım sonucunda yetiştirdikleri ürünlerde hem zamandan hem enerjiden hem işçilikten tasarrufun yanı sıra aynı zamanda da daha az kimyasal kullanarak ürün yetiştirmiş oluyorlar" dedi.

Güldoğan, "Bu zararlıyla mücadele etmek çok zor. Bu mücadelede bizim destek olmamız onları mutlu ediyor. Bizim desteklerimizle ürünlerini ihracata uygun ve kaliteli yetiştiriyorlar" diye konuştu. Ürünleri zararlılardan korumanın da ayrı bir maliyet olduğunu aktaran Güldoğan, "Ürünlerin üretilmesinin zor olduğu bir dönem yaşıyoruz. Girdi maliyetleri oldukça yüksek, özellikle bu proteini dağıtma sebeplerimizden bir tanesi de bu yöntemle hem işçilikten hem zamandan hem enerjiden tasarruf etmeleri" diyerek, üreticilerin yüzünün bu destekler sayesinde güldüğünü belirtti.

Üreticiler, Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetine ilişkin şunları söyledi:

- Hüseyin Göktaş: "Benim 1000 tane şeftali ağacım vardı, bu sinek yüzünden söktüm. Baş edemedim ilaç vermeyle. Bu sineğe bir çare bulmamız lazım. Portakal meyvelerimiz, armut, üzüm aynı halde. Çok zararını çektik. Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Umarım buna bir çare bulurlar. Bizde yetiştirdiğimiz meyvelerimiz çöpe atmayız. 2 senedir bir şey kazanamıyoruz, zarardayız. 1000 ağaç şeftali söktüm, 500 ağaç armut söktüm. Mazot versin, gübre desteği versin, ilaç desteği versin yoksa bizi ayakta duramayız. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Umarım bunun devamı gelir, vatandaşlarımız bunların hepsinden faydalanır, bizlere faydası olur, ağaçlarımıza faydası olur ve yetiştirdiğimiz meyveler zarar görmez."

- Mustafa Er: "Umarım faydasını da görürüz. Fiyatlarımız da biraz yüksek giderse daha güzel olur. Şimdi aldığımız bu ilaçlar yüksek fiyatlı, sattığımız meyveler düşük fiyatlı. O yüzden bu destekler güzel."

Kaynak: ANKA

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