Mersin\'de 3 Katlı Apartmanın Arka Kısmında Yangın Çıktı

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde 3 katlı apartmanın arka kısmında ev eşyalarının bulunduğu kısımda çıkan yangın söndürüldü.
Kiremithane Mahallesi'nde 3 katlı apartmanın arka kısmındaki ev eşyalarının bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri yönlendirildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü.
Ev eşyaları kullanılamaz hale geldi.
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