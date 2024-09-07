Mersin'de Kadın Üçüncü Kattan Düştü - Son Dakika
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Mersin'de Kadın Üçüncü Kattan Düştü

Mersin\'de Kadın Üçüncü Kattan Düştü

Mersin'de bir apartmanın üçüncü katından boşluğa düşen kadın ağır yaralandı. Olayın nedeni henüz bilinmiyor.

07.09.2024 13:19
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MERSİN'de bir apartmanın üçüncü katından boşluğa düşen kadın, ağır yaralandı.

Olay, Akdeniz ilçesine bağlı Nusratiye Mahallesi 5001 Sokak'ta meydana geldi. Tabiat V., bilinmeyen bir nedenle yaşadığı apartmanın üçüncü katından boşluğa düştü. İhbarla bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Boşlukta mahsur kalan kadın, itfaiye ekipleri tarafından alınarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Vücudunda kırıklar oluşan kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

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