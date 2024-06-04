Mersin'de Arıcıların Barınakları Yakıldı - Son Dakika
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Mersin'de Arıcıların Barınakları Yakıldı

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde bal üretimi için Toroslar'ın zirvesine çıkan arıcıların kendi imkanları ile yaptıkları barınaklar yakıldı. Arıcılar, barınaklarının yakıldığını görerek yapılanları kınadı ve olayın sorumlularının tespit edilmesini istedi.

04.06.2024 13:29
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MERSİN'de bal üretimi için Toroslar'ın zirvesine çıkan arıcıların kendi imkanları ile yaptıkları barınaklar yakıldı.

Çamlıyayla ilçesinden Toroslar'ın zirvesine çıkan bazı arıcılar, kendi imkanları ile yaptıkları barınakların yakıldığını gördü. Bal üretimi için zirveye çıktıklarını belirten arıcı Ergün Gök, "Yaz dönemi geldiği için arılarımı Toros Dağları'na çıkaracaktım. Son bir keşif yapmak için çıktığımda barınmak için oraya çinkodan ve tahtadan yaptığım barakamın yakıldığını gördüm. Benim gibi 3 arıcının daha barakaları yakılmış. Bu barakalar sadece bize hizmet etmiyordu. Kapısı her zaman açık. İçinde yorganı, yatağı, battaniyesi var. Dağcılar veya oradan kim geçerse kullanabiliyordu. Fakat yakılarak tahrip edilmiş durumda. Bunu yapanların tespit edilmesini istiyoruz ve yapılanları kınıyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

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