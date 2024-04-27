Mersin\'de asayiş uygulamasında 486 kişiye GBT kontrolü yapıldı

Mersin'de asayiş uygulamasında 486 kişiye Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Asayiş Şubesi ekipleri, Akdeniz, Yenişehir ve Mezitli ilçelerinde asayiş uygulaması gerçekleştirdi.
Kontrollerde, 486 kişinin GBT'si sorgulandı, çok sayıda iş yeri de denetlendi.
Uygulamalarda, "dolandırıcılık" suçundan arandığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı.
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