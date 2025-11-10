Mersin'de Atatürk'ün Kurduğu Kooperatif Yeniden Hayat Buluyor

(MERSİN) - Mustafa Kemal Atatürk'ün, Mersin'in Silifke ilçesinde köylülerle kurduğu ve Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin aslına uygun olarak Silifke'ye yeniden kazandırdığı Silifke Tekir Tarım Kredi Kooperatifi'nde, Mersinden Kadın Kooperatifi'yle gerçekleştirilen projelerle çiftliğin bilinirliği artmaya devam ediyor.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu, Türkiye'nin ilk kooperatifi olma özelliğindeki Gazi Çiftliği'nde Mersin'in tanıtımına katkı sağlamak, tarımsal üretimi desteklemek, kadın emeğini güçlendirmek adına çalışmalar yürütülüyor.

Silifke Gazi Çiftliği'nde, Mersinden Kadın Kooperatifi olarak üreten kadınlarla Zakkum Projesi hayata geçirildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin, "Tarsus'tan Anamur'a kadar uzanan karayolunun orta refüjlerini süsleyecek zakkumları kadın üreticilerden istemesi" kararı üzerine, kooperatif olarak yapılan çalışmalar sonrasında hayata geçirilen proje, Tarsus-Anamur arasındaki karayolunun orta refüjlerini süsleyecek zakkumların üretilmesini amaçlıyor.

Kadın üreticilerle yürütülen projelerle ayrıca Silifke'nin coğrafi işaret tescilli çileği ile reçelinin üretildiği kooperatif, Mustafa Kemal Atatürk tarafından 30 Haziran 1936 tarihinde, 36 ortak ile Silifke Tekir Gazi Çiftliği'nde kuruldu. 2021 yılında Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından atıl vaziyette olan binanın restore edilmesinin ardından kooperatif, eğitimlerin verildiği ve misyonuna uygun anlayışın gelecek kuşaklara aktarılmasına aracılık etmeye devam ediyor, Mersin Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile tarihi binada kütüphane, çocuk oyun alanı, kadın atölyeleri oluşturularak eğitim ve üretim yapılıyor.