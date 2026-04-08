Mersin'de Banka Gasp Girişimi: Zanlı Tutuklandı
Mersin'de Banka Gasp Girişimi: Zanlı Tutuklandı

Mersin\'de Banka Gasp Girişimi: Zanlı Tutuklandı
08.04.2026 22:40
Mersin'de bir bankada satırla gasp girişiminde bulunan B.D. tutuklandı. Olay güvenlik kamerasında.

Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde bir bankada satırla gasp girişiminde bulunduğu gerekçesiyle yakalanan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, ilçedeki bir bankaya yüzü maskeli ve elinde satırla girerek gasp girişiminde bulunan B.D, banka güvenliği tarafından fark edildikten sonra olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine adrese Toroslar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotim ve Suç Önleme ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede bölgeye giden ekipler, şüphelinin kaçış güzergahlarını kapattı.

Yapılan çalışma sonucunda B.D. satır, maske ve eldivenlerle yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Bu arada, şüphelinin elinde satırla bankaya girişi, güvenlik görevlilerinin fark etmesinden sonra olay yerinden kaçması, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Toroslar, Güvenlik, Mersin, Güncel, Banka, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de Banka Gasp Girişimi: Zanlı Tutuklandı - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osmaniye’de sel felaketi: İki kişinin cansız bedenine ulaşıldı Osmaniye'de sel felaketi: İki kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Hande Erçel’in uyuşturucu test sonucu belli oldu Hande Erçel’in uyuşturucu test sonucu belli oldu
Trump’ın ateşkes açıklamasının ardından brent petrol fiyatı düştü Trump'ın ateşkes açıklamasının ardından brent petrol fiyatı düştü
Trump’ın ardından İran ve İsrail de iki haftalık ateşkesi kabul etti Trump'ın ardından İran ve İsrail de iki haftalık ateşkesi kabul etti
İran’dan zafer açıklaması geldi, Trump yalanladı İran'dan zafer açıklaması geldi, Trump yalanladı
İran, Hürmüz Boğazı’nı iki hafta süreyle açtı İran, Hürmüz Boğazı'nı iki hafta süreyle açtı

00:21
APP plakayı şoförler odası ücretsiz değiştirecek
APP plakayı şoförler odası ücretsiz değiştirecek
23:26
Alkollü Sürücü Polisi Kandırmaya Çalıştı
Alkollü Sürücü Polisi Kandırmaya Çalıştı
23:24
Okan Buruk’tan açıklama: İşte Osimhen’in geri dönüş maçı
Okan Buruk'tan açıklama: İşte Osimhen'in geri dönüş maçı
23:23
İsrail, Beyrut’u bir kez daha bombaladı
İsrail, Beyrut'u bir kez daha bombaladı
23:10
Kız öğrenci yurdunda skandal iddia Öğrencilerin odasına kadar gidip el salladı
Kız öğrenci yurdunda skandal iddia! Öğrencilerin odasına kadar gidip el salladı
22:39
ABD ateşkesi bozmaya hazır Deniz piyadeleri Abraham Lİncoln’de
ABD ateşkesi bozmaya hazır! Deniz piyadeleri Abraham Lİncoln'de
SON DAKİKA: Mersin'de Banka Gasp Girişimi: Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
