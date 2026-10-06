Mersin'de belediyelere yönelik yolsuzluk operasyonunda 30 şüpheli tutuklandı

30 KİŞİ TUTUKLANDI

Mersin Büyükşehir Belediyesi ile 2 merkez ilçe belediyesine yönelik 1 Ekim'de düzenlenen 'yolsuzluk' operasyonunda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen şüphelilerin tamamının işlemleri tamamlandı. Mahkemeye çıkarılan 30 şüpheli tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Böylece Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik mart ayında yapılan ve 4 kişinin tutuklandığı operasyonun ardından soruşturmada tutuklu sayısı 34'e ulaştı.