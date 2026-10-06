Mersin'de belediyelere yönelik yolsuzluk operasyonunda 30 şüpheli tutuklandı

Mersin'de belediyelere yönelik yolsuzluk operasyonunda 30 şüpheli tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mersin Büyükşehir ve 2 merkez ilçe belediyesine yönelik 1 Ekim'deki 'yolsuzluk' operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri tamamlandı. Mahkemeye çıkarılan 30 şüpheli tutuklandı, diğerleri adli kontrolle serbest bırakıldı; soruşturmadaki tutuklu sayısı 34'e ulaştı.
30 KİŞİ TUTUKLANDI
Mersin Büyükşehir Belediyesi ile 2 merkez ilçe belediyesine yönelik 1 Ekim'de düzenlenen 'yolsuzluk' operasyonunda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen şüphelilerin tamamının işlemleri tamamlandı. Mahkemeye çıkarılan 30 şüpheli tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Böylece Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik mart ayında yapılan ve 4 kişinin tutuklandığı operasyonun ardından soruşturmada tutuklu sayısı 34'e ulaştı.
Kaynak: DHA
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