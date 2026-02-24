Mersin'de Bıçaklı Kavga: 5 Gözaltı

Mersin'in Yenişehir ilçesinde 2 gencin yaralandığı bıçaklı kavgaya karıştıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.

İnönü Mahallesi'nde 22 Şubat'ta çıkan kavgada bıçaklanan Eren Enes I'nın (19) ağır, Ertuğrul A'nın (19) ise hafif yaralandığı olaya ilişkin yeni bilgilere ulaşıldı.

Polis ekipleri, şüpheli R.K'nin (17) arkadaşı Gizem Ş. (20) ile yürüdükleri sırada kendilerine laf attıklarını öne sürdüğü Eren Enes I. ve Ertuğrul A'yı bıçakladığını tespit etti.

R.K. ile kavgaya karıştıkları iddia edilen Kerem E. (21), Hasan E. (20), Muhammed D. (22) ve Mustafa Y. (23) gözaltına alındı.

Yaralı gençlerin hastanedeki tedavisinin sürdüğü, şüpheli Gizem Ş'nin ise arandığı bildirildi.

Öte yandan, zanlılardan Muhammed D'nin "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, dolandırıcılık ve güveni kötüye kullanma", Hasan E'nin "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak ve dolandırıcılık", Mustafa Y'nin "dolandırıcılık", Kerem E'nin "dolandırıcılık ve güveni kötüye kullanma", Ertuğrul A'nın "kasten yaralama ve güveni kötüye kullanma", Eren Enes I'nın "dolandırıcılık ve kasten yaralama", Gizem Ş. ve R.K'nin de "kasten yaralama" suçlarından kaydının olduğu öğrenildi.

İnönü Mahallesi'nde 22 Şubat'ta Eren Enes I'nın ağır, Ertuğrul A'nın hafif yaralandığı bıçaklı kavga, bölgedeki bir işletmenin güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.