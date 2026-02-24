Mersin'de Bıçaklı Kavga: 5 Gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mersin'de Bıçaklı Kavga: 5 Gözaltı

24.02.2026 12:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'de bıçaklı kavgada 2 genç yaralandı, 5 şüpheli gözaltına alındı, aranan bir şüpheli var.

Mersin'in Yenişehir ilçesinde 2 gencin yaralandığı bıçaklı kavgaya karıştıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.

İnönü Mahallesi'nde 22 Şubat'ta çıkan kavgada bıçaklanan Eren Enes I'nın (19) ağır, Ertuğrul A'nın (19) ise hafif yaralandığı olaya ilişkin yeni bilgilere ulaşıldı.

Polis ekipleri, şüpheli R.K'nin (17) arkadaşı Gizem Ş. (20) ile yürüdükleri sırada kendilerine laf attıklarını öne sürdüğü Eren Enes I. ve Ertuğrul A'yı bıçakladığını tespit etti.

R.K. ile kavgaya karıştıkları iddia edilen Kerem E. (21), Hasan E. (20), Muhammed D. (22) ve Mustafa Y. (23) gözaltına alındı.

Yaralı gençlerin hastanedeki tedavisinin sürdüğü, şüpheli Gizem Ş'nin ise arandığı bildirildi.

Öte yandan, zanlılardan Muhammed D'nin "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, dolandırıcılık ve güveni kötüye kullanma", Hasan E'nin "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak ve dolandırıcılık", Mustafa Y'nin "dolandırıcılık", Kerem E'nin "dolandırıcılık ve güveni kötüye kullanma", Ertuğrul A'nın "kasten yaralama ve güveni kötüye kullanma", Eren Enes I'nın "dolandırıcılık ve kasten yaralama", Gizem Ş. ve R.K'nin de "kasten yaralama" suçlarından kaydının olduğu öğrenildi.

İnönü Mahallesi'nde 22 Şubat'ta Eren Enes I'nın ağır, Ertuğrul A'nın hafif yaralandığı bıçaklı kavga, bölgedeki bir işletmenin güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, Güncel, Mersin, Kavga, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de Bıçaklı Kavga: 5 Gözaltı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
7 polisin tutuklandığı soruşturmadan ilk ifade Hesaptaki para soruldu 7 polisin tutuklandığı soruşturmadan ilk ifade! Hesaptaki para soruldu
Eski eşini eşarpla boğan adamdan skandal savunma Eski eşini eşarpla boğan adamdan skandal savunma
Hollanda’da yeni azınlık hükümeti seçimden 117 gün sonra yemin etti Hollanda'da yeni azınlık hükümeti seçimden 117 gün sonra yemin etti
Kartal Bölge Adliye Mahkemesi’nde savcının hakimi vurduğu olayda yeni görüntüler ortaya çıktı Kartal Bölge Adliye Mahkemesi'nde savcının hakimi vurduğu olayda yeni görüntüler ortaya çıktı
Spalletti’nin kaderi Galatasaray’a bağlı Spalletti'nin kaderi Galatasaray'a bağlı
Beşiktaş’ta korkutan sakatlık Galatasaray derbisini kaçırabilir Beşiktaş'ta korkutan sakatlık! Galatasaray derbisini kaçırabilir

13:42
Fenerbahçe’nin dram dolu maçı dünya basınında
Fenerbahçe'nin dram dolu maçı dünya basınında
13:09
Fatma Zehra Kınık dosyasında beklenmedik gelişme: İsyan eden anne, şikayetinden vazgeçti
Fatma Zehra Kınık dosyasında beklenmedik gelişme: İsyan eden anne, şikayetinden vazgeçti
12:05
İrfan Can Kahveci’den maça damga vuran hareket
İrfan Can Kahveci'den maça damga vuran hareket
11:54
Teşkilatlar mesajı alıp aktardı: Milyonların dört gözle beklediği maaş düzenlemesi için düğmeye basılıyor
Teşkilatlar mesajı alıp aktardı: Milyonların dört gözle beklediği maaş düzenlemesi için düğmeye basılıyor
11:50
Türk futbolunda neler oluyor Nazillispor’da yine çekilme iddiası
Türk futbolunda neler oluyor? Nazillispor'da yine çekilme iddiası
11:25
Bahçeli de akıma kayıtsız kalamadı
Bahçeli de akıma kayıtsız kalamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2026 13:47:00. #7.11#
SON DAKİKA: Mersin'de Bıçaklı Kavga: 5 Gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.