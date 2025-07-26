Mersin\'de Bıçaklı Kavga: Sağlık Çalışanı Hayatını Kaybetti

MERSİN'in Mut ilçesinde, iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada hastanede çalışan Esat Veli Şencan (35), hayatını kaybetti.

Olay, gece saatlerinde, Mut ilçesi Deveci Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan kavgada, Mut Devlet Hastanesi'nde kayıt görevlisi olarak çalışan Esat Veli Şencan bıçaklandı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlıkçıların, görev yaptığı hastaneye kaldırdığı Esat Veli Şencan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.