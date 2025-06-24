Mersin'in Akdeniz ilçesinde bir depoda bulunan son kullanma tarihi geçmiş 3 bin 500 koli çikolata, gofret ve şekerleme imha edildi.
Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre, zabıta ekipleri, ihbar üzerine Bahçeli Yukarıburhan Mahallesi'ndeki depoda denetim yaptı.
Adreste son kullanma tarihi geçmiş 3 bin 500 koli çikolata, gofret ve şekerleme ele geçirildi.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelinin incelemesinin ardından ürünler imha edildi.
Son Dakika › Güncel › Mersin'de Binlerce Tarihi Geçmiş Şekerleme İmha Edildi - Son Dakika
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