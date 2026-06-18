Mersin'de Bir Sağlık Teknisyeni Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Mersin'de Bir Sağlık Teknisyeni Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

Mersin\'de Bir Sağlık Teknisyeni Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti
18.06.2026 17:29
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27 yaşındaki sağlık teknisyeni Esra Abacı Özdemir, Mersin'de hafif ticari aracın çarpması sonucu öldü.

Mersin'in Yenişehir ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı sağlık teknikeri Esra Abacı Özdemir hayatını kaybetti.

Mersin Üniversitesi Hastanesinde çalışan 27 yaşındaki Özdemir, dün otomobilini Çiftlikköy Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde park etti.

Yolun karşısına geçmeye çalışan Özdemir'e, Ö.E. idaresindeki plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralandığı belirlenen Özdemir, ambulansla kaldırıldığı görev yaptığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Sağlık teknikeri Özdemir'in kısa süre önce nikah masasına oturduğu ve gelecek ay düğün planladığı öğrenildi.

Bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde, otomobilinden inen Özdemir'in yolun karşısına geçmek istediği sırada aniden geri döndüğü, bu sırada hafif ticari aracın kadına çarptığı görülüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mersin'de Bir Sağlık Teknisyeni Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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