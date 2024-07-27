Mersin'de Bisiklet Kazasında Hayatını Kaybeden Genç İçin Adalet Çağrısı - Son Dakika
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Mersin'de Bisiklet Kazasında Hayatını Kaybeden Genç İçin Adalet Çağrısı

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Mersin'in Erdemli ilçesinde bisikletle işine giden 18 yaşındaki Alim Dede Önem, arkasından gelen aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kazanın üzerinden 42 gün geçmesine rağmen Alim Dede'ye çarparak ölümüne neden olan sürücü bulunamadı. Acılı aile çocuklarının ölümüne neden olan sürücünün yakalanıp, adaletin karşısına çıkarılması için çağrı yaptı.

27.07.2024 10:09
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HABER: KADİR DEVİR

(ANKARA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde bisikletle işine giden 18 yaşındaki Alim Dede Önem, arkasından gelen aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kazanın üzerinden 42 gün geçmesine rağmen Alim Dede'ye çarparak ölümüne neden olan sürücü bulunamadı. Acılı aile çocuklarının ölümüne neden olan sürücünün yakalanıp, adaletin karşısına çıkarılması için çağrı yaptı.

Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Tırtar Mahallesi'nde 16 Haziran'da meydana gelen trafik kazasında harçlığını çıkarmak için çalıştığı işine bisikletiyle giden 18 yaşındaki Alim Dede Önem, arkasından gelen aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kazanın üzerinden geçen 42 güne rağmen, Alim Dede'nin ölümüne neden olan sürücü bulunamadı. Acılı aile çocuklarına çarparak ölümüne neden olan sürücünün yakalanmasını istiyor.

Baba Cihat ve anne Ayşe Önem kaza günü yaşanılanları anlatarak, oğullarının ölümüne neden olan sürücünün bulunarak adalet önüne çıkarılmasını istedi.

Acılı baba Cihat Önem olayı şöyle anlattı:

" Kurban Bayramı'nın birinci günü sabah oğlum Alim Dede Önem markette çalışmaya gidiyor. Giderken D-400 karayolunda bir araç gelip çarpıyor ve olay yerinde oğlum vefat ediyor. Aracın sahibi, araçla birlikte kaçıyor.  Bir an önce zanlının yakalanıp gereken cezayı almasını istiyorum. Bizim canımızı yaktı başka canlar yakmasın. Benim oğlumun çok hayalleri vardı. Hayalleri çoktu, sınavına girdi. Asker olacaktı, Milli Savunma sınavlarına girdi."

Çocuklarının ölümüne neden olan sürücünün yakalanması için yetkililere seslenen acılı ebeveynler şu ifadeleri kullandı:

"Bizim canımız yandı, başka canlar yanmasın"

" Jandarma, polis ve savcılarımız geldi. Tutanaklarını tuttular, kasten adam öldürmeden tutanak tuttular ama değişik bir gelişme yok. Ben devletten bunu istiyorum, bir an önce bizim ciğerlerimize bir su serpsinler. Yakalanmasını istiyorum. Adam elini kolunu sallayarak geziyor. Şimdiye kadar yakalandığına yönelik bir açıklama yapmadılar. Zanlı bir an önce yakalansın, başka canlar yakmasın istiyorum. Devletimden, devlet büyüklerimden bunu istiyorum. Özellikle Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'a güveniyorum. Bizim canımız yandı, başka canlar yanmasın. Cezası neyse cezasını çeksin, adalete teslim olsun"

Kazaya karışan sürücü hakkında arama kararı çıkarıldığı ve sürücünün kolluk güçleri tarafından arandığı öğrenildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mersin'de Bisiklet Kazasında Hayatını Kaybeden Genç İçin Adalet Çağrısı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'de Bisiklet Kazasında Hayatını Kaybeden Genç İçin Adalet Çağrısı - Son Dakika
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